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    • 26.04.2021 07:41
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    SON DAKİKA: FETÖ'nün ‘belediyeler imamı’ çıktı

    Son dakika haberi! FETÖ'nün belediyeler imamı olarak bilinen ve FETÖ/PDY'ye finans sağlama ve terör örgütüne üye olmak suçundan 38 ay tutuklu kalan 'ın 'Hür ve Kabul Edilmiş lar Derneği'ne üye olduğu ortaya çıktı.

    FETÖ'nün ‘belediyeler imamı’ mason çıktı

    FETÖ'nün belediyeler imamı olarak bilinen ve FETÖ/PDY'ye finans sağlama ve terör örgütüne üye olmak suçundan 38 ay tutuklu kalan 'ın 'Hür ve Kabul Edilmiş lar Derneği'ne üye olduğu ortaya çıktı.



    MASON DERNEĞİNE ÜYELİĞİNİN DEVAM EDİYOR
    Çok sayıda derneğe üye olan Karaarslan'ın FETÖ'nün Belediye imamı olduğunun ortaya çıkmasının ardından 3 dernekle yönetim kurulu kararıyla ilişkisi kesilirken Mason derneğine üyeliğinin devam ettiği belirlendi. Sabah'ın haberine göre, Karaarslan FETÖ/PDY'ye finans sağlama ve terör örgütüne üye olmak suçundan 38 ay tutuklu kalmıştı.

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