SON DAKİKA: Terör örgütü PKK'ya 'Pençe' darbesi: İstihbarat kampları yerle bir edildi

Irak'ın kuzeyindeki teröristlere yönelik "Pençe-Şimşek" ve "Pençe-Yıldırım" operasyonlarında terör örgütü PKK'ya büyük darbe vuruldu. MİT Dış Operasyonlar Başkanlığı'nın son 1.5 ayda sahadan ve sinyal istihbaratıyla elde ettiği bilgilere göre, PKK'lı 120 teröristin küçük gruplar halinde Gara ve Zap bölgesinden sınırın sıfır noktasındaki Metina bölgesine ağır silah ve patlayıcılarla geçiş yaptıklarını belirlendi.
Sabah'ın haberine göre, İnsansız Hava Aracı (İHA) ANKA ve Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) Bayraktar TB-2 tarafından, bu hareketlilik kayıt altına alındı. Teröristlerin Çukurca-Şemdinli- Uludere hattındaki hudut karakolları ve üs bölgelerine saldırı hazırlığı içinde oldukları belirlenince bölgeye "Pençe Şimşek" ve "Pençe Yıldırım" adıyla operasyon başlatıldı.
KAMP ALANLARI TAMAMEN İMHA EDİLDİ
Uçaksavar mevzileri, barınma alanları, geçiş güzergâhları, silah ve mühimmat depoları ile yaşam malzemelerinin istiflendiği sığınaklar; lazerle işaretlendikten sonra, F-16'lar ve ATAK taarruz helikopterlerince tam isabetle vurularak imha edildi. Ardından Sikorsky helikopterlerle stratejik tepelere komando taburları indirildi. Metina'nın farklı bölgelerindeki teröristlerin istihbarat topladıkları Stuna kampı ile Zendura, Derar ve Koordine tepesindeki kamp alanları tamamen imha edildi.