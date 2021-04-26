SON DAKİKA: Terör örgütü PKK'ya 'Pençe' darbesi: İstihbarat kampları yerle bir edildi

Operasyon kapsamında, Zap Vadisi'ndeki Çemço, Kinyaniş, Bagoz, Dinazor Kayalıkları, Bedevi Kalesi, Nerveh, Sida, Kunişka ile Werheli kamp ve barınma alanları da ATAK ve Kobra helikopterlerince ateş altına alındı. Sida ile Çemço'daki 3 ayrı noktada silah ve mühimmatın gizlendiği bir yeraltı cephaneliği de imha edildikten sonra stratejik hakim tepelere komando birlikleri indirildi. Harekâtta SİHA'ların daha çok kaçmaya çalışan teröristlerin nokta harekâtla vurulmasında kullanıldığı öğrenildi. Ayrıca Duhok'un Amediye, Dereluk ve Şeladize ilçelerinde konuşlu askeri üslerimizden de kaçışları önlemek amacıyla "tıkama" görevi için bölgeye takviye gönderildi.

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