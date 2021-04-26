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    ABD Başkanı ’ın skandal açıklamasına büyük tepki yağdı: Aynaya bak Biden

    ABD, 1915 olayları için ’yi hedef aldı. Başkan , ülkesinin tarihi katliamlarını hatırlamadı. Ermeniler’i memnun etmek için “Soykırım” yalanına sığındı. 24 Nisan'da "Soykırım" dedi.

    Aynaya bak Biden

    Cumhurbaşanlığı İletişim Başkanlığı, 1915 olaylarının 'soykırım' nitelendirmesi yapılamayacağını vurguladı. ABD Başkanı 'in "Soykırım" açıklamasını, "Hukuken 'soykırım' olarak tanımlanmayan bir olay için siyaseten 'soykırım' nitelendirmesi yapılamaz" diye anlattı:

    1948 BM Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi: Bir olayın soykırım olup olmadığına ancak yetkili bir mahkeme karar verebilir. 1915 olayları için hiç bir mahkeme kararı bulunmamaktadır. kararlarında 'Ermeni soykırımı' iddiasının sadece tarihsel bir tartışma olabileceği belirtilmiştir. Bu arada 'de HDP dışındaki partilerin ortak imzasıyla 'nda bildiri okunacak. Biden'den hatasını bir an önce düzeltmesi istenecek.

    İŞTE ESAS SOYKIRIM!
    ABD'nin keşfedildiği süreçte 70 milyon li ABD tarafından kendi topraklarında katledildi.
    35 milyon lı işkence ve kötü muamele neticesinde hayatını kaybetti.
    1945'TE 'ya iki atom bombası atarak 350 bin kişi öldürüldü.
    1945'TE 'e bomba yağdırdı, 200 bin kişi hayatından oldu


    1950'de bombalandı, 4 milyona yakın insan hayatını kaybetti.
    1950'DE 'da 200 bin sivil öldürüldü.
    1950-1959 yılları arasında 'da 60 bin kişi katledildi.
    1962-1975'de 3 milyon lı sivil hayattan koparıldı.
    'nda 113 bin sivil Iraklı öldü.

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    Haberler Güncel ABD Başkanı Joe Biden’ın skandal açıklamasına büyük tepki yağdı: Aynaya bak Biden