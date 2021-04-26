Cumhurbaşanlığı İletişim Başkanlığı, 1915 olaylarının 'soykırım' nitelendirmesi yapılamayacağını vurguladı. ABD Başkanı Joe Biden'in "Soykırım" açıklamasını, "Hukuken 'soykırım' olarak tanımlanmayan bir olay için siyaseten 'soykırım' nitelendirmesi yapılamaz" diye anlattı:

1948 BM Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi: Bir olayın soykırım olup olmadığına ancak yetkili bir mahkeme karar verebilir. 1915 olayları için hiç bir mahkeme kararı bulunmamaktadır. AİHM kararlarında 'Ermeni soykırımı' iddiasının sadece tarihsel bir tartışma olabileceği belirtilmiştir. Bu arada TBMM'de HDP dışındaki partilerin ortak imzasıyla Meclis Genel Kurulu'nda bildiri okunacak. Biden'den hatasını bir an önce düzeltmesi istenecek.

İŞTE ESAS SOYKIRIM!

ABD'nin keşfedildiği süreçte 70 milyon Kızılderili ABD tarafından kendi topraklarında katledildi.

35 milyon Afrikalı işkence ve kötü muamele neticesinde hayatını kaybetti.

1945'TE Japonya'ya iki atom bombası atarak 350 bin kişi öldürüldü.

1945'TE Dresden'e bomba yağdırdı, 200 bin kişi hayatından oldu



1950'de Kuzey Kore bombalandı, 4 milyona yakın insan hayatını kaybetti.

1950'DE Guatemala'da 200 bin sivil öldürüldü.

1950-1959 yılları arasında Küba'da 60 bin kişi katledildi.

1962-1975'de 3 milyon Vietnamlı sivil hayattan koparıldı.

Körfez Savaşı'nda 113 bin sivil Iraklı öldü.