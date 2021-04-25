AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe katıldığı bir televizyon programında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin Osmanlı vizyonunda olduğunu vurgulayan Kabaktepe, "Türkiye, tıpkı Osmanlı'daki gibi insanlığın sığındığı son ada olmuştur. Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte Türkiye'nin bu ada kimliğini tekrar yükseltmek için İstanbul Teşkilatı olarak en büyük desteği vereceğiz" diyen Kabaptepe, "Kan kardeşimizin başına bir hâl geldiğinde göstermemiz gereken tavrı, gönül coğrafyamızdaki kardeşlerimiz için de göstermeliyiz. 'Müslümanlar bir vücut gibidir, bir uzvu acısa bütün vücut hisseder' şuuru buradandır" ifadelerine yer verdi.
"İSTANBUL SEÇİMİ BUGÜN KAZANILMIŞTIR"
Kabaktepe 2023 seçimlerine vurgu yaparak, "2023 seçimlerinde Cumhurbaşkanımızı bağrından çıktığı İstanbul'dan %60+1 ile Ankara'ya; 2024'te AK Partili Belediye Başkanımızı Saraçhane'ye göndereceğiz. İstanbul seçimi bugün kazanılmıştır, 2024'te tescil edilecektir. İstanbul'un adı üzerinden provokatif hayaller kuranlar tarihte olduğu gibi bugün de hayallerinin altında ezilirler. 1453'ten beri İstanbul'dur. 2453'te de İstanbul olacak, 3453'te de. Türkiye Cumhuriyeti her daim buradadır" dedi.
"KENDİ İL BAŞKANI'NA VE HDP'YE TEK KELİME EDEMİYOR"
Açıklamalarının devamında CHP'yi eleştiren Kabaptepe, "Sözde soykırım iddiaları üzerine 10 bin km uzaklıktaki ABD yönetimine tepki gösteren CHP, kendi İstanbul İl Başkanı'na tek kelime edemiyor. HDP'ye tek kelime edemiyor. Bunlar, Türkiye'nin kamu vicdanını zedelemiştir. Makama gelene kadar sevgi pıtırcığı, makama oturduktan sonra kibir abidesi. Siyasetin büyüklüğü, dilinizden dökülen sözlerle ve yaptığınız işlerle ölçülür. 'Muhatap almıyorum' demek kibrin tecessüm etmiş halidir" şeklinde konuştu.
"SÖZ DEĞİŞTİRME HIZINDA FORMULA YARIŞI OLSA CHP'LİLER HEP BİRİNCİ ÇIKAR"