"İstanbul'a hangi parkı yapmak istediniz de biz 'hayır' dedik? İstanbul'a hangi ulaşım projesini yapmak istediniz de biz 'hayır' dedik? Ne zaman sefer sayılarını artıralım dediniz de biz engel olduk? İstanbul güzelleşecek. Gençlerimiz enerjisiyle bize güç katacak. Halka hizmeti esas alan, hem fen işlerinde hem halkla ilişkilerde hem de eser siyasetinde birinci AK Belediyecilik ile İstanbulumuz 2024'te yeniden tanışacak. CHP'li İBB'de israf düzeni kuruldu. İBB'nin söylediği yalanlardan matematik ağladı, standart sapma aralığı İBB sayesinde yüzde 70'lere çıktı"

"DAHA GÜÇLÜ TÜRKİYE'Yİ NASIL İNŞA EDERİZ GAYESİYLE ÇALIŞIYORUZ"

"Gençleri kategorilerle, kalıplarla ayrıştırmaya değil onlarla birlikte yaşamaya gayret ediyoruz. Genç kardeşlerimizi, Türkiye'nin hem bugününü hem de yarınlarını birlikte inşa etmeye davet ediyoruz. Biz 'Türkiye'nin hem bugününe nasıl fayda sağlarız hem de gelecekte daha güçlü Türkiye'yi nasıl inşa ederiz?' gayesi ile çalışıyoruz. Bizi diğer siyasi partilerden ayıran en temel özellik işte bu vizyondur."

"AK PARTİ'NİN PROJELERİ MİLLETİN TALEBİDİR"

"CHP'li İBB son 2 yılda 139 milyar TL'lik kaynak tüketti. Peki bu kadar kaynakla ne üretildi? Sadece 4 tane belediyemiz 4 milyar TL'lik bütçeyle 2 yılda 187 projeye imza attı. Musluk takma, temel atmama törenlerinden başka ne ürettiniz? AK Partimiz yaklaşık 20 yıldır siyaset arenasında iktidarda. Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi biz hem milletimizin aslını ve inancını; hem de özgürlüğü ve bağımsızlığı temsil ediyoruz. AK Parti'nin projeleri milletin talebidir."

"YALANIN YAYILMA HIZI, DOĞRUYA GÖRE 7 KAT DAHA FAZLA"

"Yalanın yayılma hızı, doğruya göre 7 kat daha fazla. Bu yayılma hızını siyasete zemin yapan insanlar var. Her algı duvarı yıkılabilir ve yıkılacaktır. Biz hakikatin güneşiyle bu naylon işleri eriteceğiz. Siyaset her canlıya hizmeti esas alan, insanın en çok çalışması gereken alan. Bildiklerinizi, varsa yapabileceklerinizi daha fazla insana ulaştırma imkanı sağlıyor. Siyaseti değerli kılan da bu"

"Hiçbir insan bir diğerinin kalbiyle, gönlüyle aynı değil. Kibir ve büyüklük taslamak en kötü şey. Irklar ve sosyal statüler yüzünden kavgalar çıkıyor. Kimse bulunduğu yerde doğmak için dilekçe yazmadı. Seçmedik bunları. Bugünümüz; ecdadımızın mirası, çocuklarımızdan ödünç aldığımız bir andır. Makam ve mevkiler sade ve sadece insanlığa en hayırlı hizmeti sunmak için bir araç olarak görülmelidir. Öz vatanımızda parya olmamamız için terimizi soğutmadan çalışma azmimizi terk etmememiz gerekir. Derdimiz insan, sevdamız Türkiye! Türkiye'ye sevdalı olan ve tam bağımsız Türkiye'yi kurmaya çalışan bir yolculuk içerisindeyiz."