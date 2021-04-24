



"HİÇBİR ŞEKİLDE KABUL EDİLEMEZ"

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Genel Başkanı Abdurrahman Kaan da "ABD yönetimi tarafından tarihi gerçeklerden uzak bir niteleme ile ülkemizi ve milletimizi hedef alan temelsiz çirkin ithamları reddediyor, şiddetle kınıyoruz. Ne tarihimizde ne de milletimizin vicdanında yeri olmayan bu yakıştırmalar hiçbir şekilde kabul edilemez." açıklamasını yaptı.