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    • 25.04.2021 00:10
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    İş dünyası tek ses oldu: 'ın küstah 'soykırım' açıklamasına çok sert tepki

    , 1915 olayları ile ilgili 'soykırım' ifadesini kullanarak büyük bir skandala imza attı. Biden'ın küstah açıklamaları 'nin her kesiminden tepkiyle karşılanırken iş dünyasının önde gelen isimleri de tek ses oldu ve Biden'ı kınadı.

    İş dünyasından ABD Başkanı Joe Biden'a tepki!

    İş dünyası ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine tepki gösterdi.



    İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şekip Avdagiç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "ABD Başkanı Biden'ın sözde 'soykırım' ifadesini büyük talihsizlik olarak görüyor ve şiddetle reddediyoruz. Siyasetçilerin tarihçi rolüne soyunmaları son derece yanlıştır. Bu ifade müttefiklik ile bağdaşmayan bir yaklaşımdır." ifadelerini kullandı.



    "TELAFİSİ ZOR SONUÇLARI OLACAK"
    Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle ise tarihi gerçeklerin sözlerle çarpıtılamayacağını, resmi belgelerdeki gerçeklerin de sözlerle değişemeyeceğini vurgulayarak, "Türkiye-ABD ilişkileri bir grup radikal baskı grubunun tarihi çarpıtan ihtiraslarına feda edilemez. ABD yönetimi ilişkilerde telafisi zor sonuçları olacağını bilmelidir." değerlendirmesini yaptı.



        "HİÇBİR ŞEKİLDE KABUL EDİLEMEZ"
        Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Genel Başkanı Abdurrahman Kaan da "ABD yönetimi tarafından tarihi gerçeklerden uzak bir niteleme ile ülkemizi ve milletimizi hedef alan temelsiz çirkin ithamları reddediyor, şiddetle kınıyoruz. Ne tarihimizde ne de milletimizin vicdanında yeri olmayan bu yakıştırmalar hiçbir şekilde kabul edilemez." açıklamasını yaptı.




        GERÇEKLERLE BAĞDAŞMIYOR
        İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan ise, "ABD yönetiminin 1915 ile ilgili yaptığı sözde soykırım açıklaması tarihi gerçeklerle bağdaşmamaktadır. Açıklamayı şiddetle kınıyor, konunun siyasilere değil tarihçilere bırakılması gerektiğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.



        BIDEN'I KINIYORUM
        Anadolu Aslanları İşadamları Derneği Genel Başkanı Orhan Aydın da söz konusu ifadeyi kınadığını belirterek, "Hiçbir hukuki dayanağı olmamasına rağmen siyaseten 1915 olayları için 'soykırım' ifadesini kullanan ABD Başkanı Joe Biden iki ülke ilişkilerine zarar verecek bir seçimde bulunmuştur. Bu karardan ötürü kendisini kınıyorum." dedi.

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