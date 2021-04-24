ABD Başkanı Biden bir skandala imza atarak 1915 olaylarını 'soykırım' olarak niteledi.
Uzmanlar Biden'ın bu skandal hamlesini yorumladı.
SON KOZU HARCADI
ABD Başkanı'nın 1915 olaylarıyla ilgili açıklamasını değerlendiren uzmanlar, Biden'ın bir yandan Ermeni diasporasına verdiği seçim vaadini yerine getirdiği, bir yandan da Suriye'de terör koridoru kurulmasına müsaade etmeyen Türkiye'yi cezalandırmak için elindeki son kozu da harcadığı görüşünde.
Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Yönetim ve Organizasyon Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Cemal Zehir, ABD Başkanı Biden'ın açıklamasının seçimlerde verilmiş bir vaadin yerine getirilmesi olarak görülmesi gerektiğini söyledi.
ABD'deki Ermeni diasporasının çok güçlü olduğuna dikkati çeken Zehir, özellikle seçimlerin kaderini belirleyen California oylarının, Ermenilerin yoğun çalışmalarıyla Demokratlar tarafına geçtiğini hatırlattı.
Zehir, Biden'ın açıklamasının tarihi hiçbir gerçeği değiştirmeyeceğine işaret ederek, "Bir başkanın sözleriyle bir millet soykırımcı olamaz. Böyle bir karar tarihi arşiv belgelerinin incelenmesi ve bilimsel çalışmalar sonucunda ancak verilebilir. Bugüne kadar yapılan bilimsel çalışmalar göstermiştir ki Ermeni soykırım iddiaları, asılsız bir yalandır." diye konuştu.
Ermenilerin büyük bir yalan ortaya attığını ve bu büyük yalanı güçlü diaspora vasıtasıyla propaganda diline dönüştürdüğünü belirten Zehir, "Günümüzde hem Amerikan hem Batı toplumları yürütülen kara propaganda kampanyaları ile ikna edilmişlerdir. Gerçek, tarihi belgelerle bunu ispat edemezler." değerlendirmesinde bulundu.
Zehir, ABD Başkanı'nın açıklamasının tarihi ve bilimsel açıdan hiçbir değerinin olmadığını vurgulayarak, uluslararası ilişkilerde Türkiye'ye karşı kullanmak üzere elinde bulundurduğu son kozu da tükettiğini kaydetti.
Bugün Suriye'deki terör örgütlerine her türlü desteği ABD'nin verdiğine dikkati çeken Zehir, "Türkiye, Suriye'de bir terör koridoru kurulmasını engellemek için savaş veriyor. Artık rakibimizin ABD olduğunu biliyoruz, Karabağ savaşında ABD desteğinin Ermenistan'dan yana olduğunu biliyoruz. 30 yıllık Ermeni işgalinde Minsk Grubu'nda olmasına rağmen ABD'nin sorunun çözümü için hiçbir şey yapmadığını biliyoruz." şeklinde konuştu.
"ARTIK KULLANACAK BAŞKA BİR ŞEYLERİ KALMAMIŞTIR"
Prof. Dr. Zehir, Türk-Amerikan ilişkilerinde yeni bir sayfa açılacağı kanaatinde olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:
"Bugünkü Türkiye'nin elinde, alınan bu karara karşı atacak bazı adımları ve imkanları vardır. ABD ile NATO müttefikiyiz. Ancak bir düşmanla müttefik olunmaz. Daha üç gün önce F-35 projesinden Türkiye'yi çıkarmasından böyle bir açıklama geleceği belliydi. Bu gelişmeleri çok büyük felaket olarak görmemek gerekir, tarihi gerçeklerimiz ortadadır. ABD, uluslararası ilişkilerde Türkiye'ye karşı kullanmak üzere elinde bulundurduğu son kozu da harcamıştır. Artık kullanacak başka bir şeyleri kalmamıştır."
"TÜRKİYE'YE ABA ALTINDAN SOPA GÖSTERİYOR"
Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Türk-Ermeni İlişkileri Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Haluk Selvi de Biden'ın bu kararı almasında Türkiye politikasının yattığını belirterek, Ermenilerle yakın ilişkiler içinde olan yeni ABD Başkanı'nın birçok kez bu meseleyi Senatoya taşıdığını anımsattı.