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    Göz '' soydular! ’teki vurgunun aynısı ’de de yaşanmış...

    , 2 milyar dolarlık kripto para vurgunu ile sarsıldı. Kurucusunun olduğu ’teki soygunun aynısının ’de de yaşandığı ortaya çıktı.

    Takvim
    Göz 'Kore Kore' soydular!

    Kripto para borsası BitKRX, 2016'da G. Kore'de açıldı.


    Ünlü isimlerle reklam yaptı. Ucuz coin dağıttı. Tam 300 bin yatırımcıya ulaştı. Kısa sürede 800 milyon dolarkık dijital para sattı. Nisan 2017'de de fişi çeken patronları kaçtı. Sadece 14 gün sonra Türkiye'de Thodex açıldı.



    KAÇACAĞI BELLİYDİ
    Bir sosyal medya kullancısı Thodex'in akıbetini 4 gün önceden yazdı: Yüzde 30 ucuza Dogecoin satıyor. 500 milyon dolar topladı. Kaçacak...



    ÇOK EFENDİ ÇOCUKTU
    Firari Özer'in eski sevgilisi Sena Nur konuştu: Çok efendi çocuktu, hiç beklemezdim. Singapur'da yazılım şirketi vardı.

    Z KUŞAĞINI ÇARPTI
    Thodex'in geride bıraktığı 391 bin mağduru profili;

    %51.4'ü 18-24 yaşında

    %26.52'i 25-34 yaşında

    %37.7'si İstanbul'da

    COİNLER ÇAKILDI

    Bitcoin: % -8.74

    Etherium: % -10.32

    Binance: % -12.21



        Z RAPORU
        Thodex'in CEO'su Faruk Fatih Özer, 400 bin kişiyi dolandırdı. 2 milyar dolarla yurt dışına kaçtı. Vurgundan önce, müşterileriyle ilgili her detayı paylaştı. Mağdurların yüzde 54'ü 18-24 yaş arası Z kuşağıydı.

        Yerli kripto para alım satım platformu Thodex'te patlak veren skandal gündeme bomba etkisi yarattı. Yurt dışına kaçan Thodex'in CEO'su Faruk Fatih Özer'in izi sürülürken, olayla ilgili soruşturma açıldı. Herkes mağdurları merak etmeye başladı. Thodex ise vurgundan aylar önce kullanıcılarına ilişkin detayları paylaştı. Buna göre en büyük darbeyi Z kuşağı aldı! Thodex'in geçen ay paylaştığı veriler şöyle sıralandı:

        YATIRIMCILARIN yüzde 51.4'ünü 18-24 yaş aralığındaki Z kuşağı gençler oluşturuyor.

        KULLANICILARIN yüzde 26.5'i, 25-34 yaş arası.

        İŞLEM yapanların yüzde 37.7'si İstanbul, yüzde 14.5'i Ankara ve yüzde 10.4'ü ise İzmir'de yaşıyor. Diğer şehirler ise şöyle: Konya yüzde 8.1, Adana yüzde 7.2, Bursa yüzde 5.8, Antalya yüzde 5.8, Diyarbakır yüzde 5.4, Gaziantep yüzde 2.6 ve Kayseri yüzde 2.5




        KIRMIZI BÜLTEN ÇIKTI
        Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, Kkripto para ile yüzyılın vurgununu yaptı. 2 milyar dolarla Tiran'a kaçtı.


        Hakkında Interpol kırmızı bülten çıkardı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Özer'in yakalanması için Arnavutluk İçişleri Bakanı Bledar Cuci'yi aradı.



        MÜHENDİS, YAZILIMCI...
        Thodex'in 2 milyar dolarlık vurgunu için polis düğmeye bastı. Şirket ile ilişkisi belirlenen 78 şüpheliden 62'si yakalandı. İstanbul merkezli 8 ilde yapılan operasyonda gözaltına alınanlar arasında mühendis, yazılımcı, muhasebeci ve müşteri temsilcisi var.


            Faruk Fatih Özer'in eski sevgilisi Eslem Sena Nur, "Çok efendi bir çocuktu, ondan hiç beklemezdim" dedi.




            KONTROLÜMÜ KAYBETTİM
            2018'den beri hesabım vardı. 20 bin lira kazanmıştım. Hepsi gitti.
            Türkiye'de kuruldu diye güvendim.
            Arkadaşlarım uyardı ancak ben para yatırmaya devam ettim. Kazandıkça kontrolümü de kaybettim. Tüm hesabım tüm emeğim gitti.
            Önce ufak paralarla başladım ancak kazandıkça hırs yaptım. 250 bin lira para gitti. Battım!
            2017 yılından beri yatırım yaptım. Şu anki kaybım 160 bin lira.
            2014'ten beri kendimce piyasadayım. Bir sürü borsada da hesabım var ama Thodex'i gerçekten ilk defa duydum.



            BÜYÜK KAYIP
            Milyonlarca insan, daha fazla para kazanmak için kripto paraya yatırım yaptı. Onlardan biri de İstanbul Kağıthane'deki emlakçı Caner Ünal'dı (50). Bir çocuk babası Ünal, evini satıp tüm parayı kriptoya yatırdı. Ancak zarar edince girdiği bunalımdan çıkamadı. Dün işyerinde ruhsatsız tabancasıyla başına tek el ateş ederek canına kıydı.



                GEL DE GÜVEN!
                THODEX                 ile ilgili yeni bir iddia gündeme geldi. Faruk Fatih Özer'in kız kardeşinin de şirket çalışanı olduğu iddia edildi. Öte yandan Özer'in ağabeyi Güven Özer de yaşanan durumdan dolayı mağdur olduğunu söyledi. "Çok akıllı ve dürüst bir çocuktur. Bizi de vurup gitti" dedi. (EMİR SOMER)



                CEDRIC UYARMIŞTI
                THODEX'in hızlı yükselişi, kripto parayla ilgilenen yabancıların da dikkatini çekti. Cedric Gerard adlı Twitter kullanıcısı 17 Nisan'da, Thodex'in 24 saat içinde yaklaşık 500 milyon dolarlık Dogecoin sattığını söyledi. "Bu bir kaçış stratejisine benziyor mu?" dedi.
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                Haberler Güncel Göz 'Kore Kore' soydular! Thodex’teki vurgunun aynısı Güney Kore’de de yaşanmış...