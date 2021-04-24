





KONTROLÜMÜ KAYBETTİM

2018'den beri hesabım vardı. 20 bin lira kazanmıştım. Hepsi gitti.

Türkiye'de kuruldu diye güvendim.

Arkadaşlarım uyardı ancak ben para yatırmaya devam ettim. Kazandıkça kontrolümü de kaybettim. Tüm hesabım tüm emeğim gitti.

Önce ufak paralarla başladım ancak kazandıkça hırs yaptım. 250 bin lira para gitti. Battım!

2017 yılından beri yatırım yaptım. Şu anki kaybım 160 bin lira.

2014'ten beri kendimce piyasadayım. Bir sürü borsada da hesabım var ama Thodex'i gerçekten ilk defa duydum.