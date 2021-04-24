Kripto para borsası BitKRX, 2016'da G. Kore'de açıldı.
Ünlü isimlerle reklam yaptı. Ucuz coin dağıttı. Tam 300 bin yatırımcıya ulaştı. Kısa sürede 800 milyon dolarkık dijital para sattı. Nisan 2017'de de fişi çeken patronları kaçtı. Sadece 14 gün sonra Türkiye'de Thodex açıldı.
KAÇACAĞI BELLİYDİ
Bir sosyal medya kullancısı Thodex'in akıbetini 4 gün önceden yazdı: Yüzde 30 ucuza Dogecoin satıyor. 500 milyon dolar topladı. Kaçacak...
ÇOK EFENDİ ÇOCUKTU
Firari Özer'in eski sevgilisi Sena Nur konuştu: Çok efendi çocuktu, hiç beklemezdim. Singapur'da yazılım şirketi vardı.
Z KUŞAĞINI ÇARPTI
Thodex'in geride bıraktığı 391 bin mağduru profili;
%51.4'ü 18-24 yaşında
%26.52'i 25-34 yaşında
%37.7'si İstanbul'da
COİNLER ÇAKILDI
Bitcoin: % -8.74
Etherium: % -10.32
Binance: % -12.21