Kripto para piyasası Thodex'te gerçekleşen vurgun ülkenin gündemine oturdu. Birçok ismi reklamda oynatıp güven kazanan Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer iddiaya göre 2 milyar dolarlık bir vurgunla Arnavutluk'un başkenti Tiran'a kaçtı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Özer'in yakalanması için Arnavutluk İçişleri Bakanı Bledar Cuci ile telefonda görüştü.
Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Arnavutluk'a kaçan kripto para borsası Thodex'in kurucusu Özer hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca dün akşam saatlerinde Genel Müdürlüğe kırmızı bülten çıkarılmasına ilişkin talep iletildi.
INTERPOL KIRMIZI BÜLTEN ÇIKARDI
Bunun üzerine Interpol nezdinde işlemler başlatılarak bugün saat 10.00 itibarıyla Özer hakkında kırmızı bülten çıkarıldı.
"HİÇ İHTİMAL VERMİYORUM"
Vurgunun merkezindeki Faruk Fatih Özeri'in babası Zülküf Özer açıklamalar yaptı.