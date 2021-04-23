"BAZI SORUNLARIM OLDU"

Sabah'ın haberine göre, geçtiğimiz hafta sonu bize iftar yemeğine gelmişti diyen baba Zülküf Özer, "O gün hiç bir şey söylemedi. Evden de hiçbir şey almadı. Bize gideceğinden falan bahsetmemişti. Sadece bir ortaklık işim var onunla uğraşıyorum. Bazı sorunlarım oldu bana bol bol dua edin. Bunu da atlatacağım" şeklinde konuştu.

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