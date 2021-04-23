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    • 24.04.2021 00:35
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    Kripto para vurgununun merkezindeki 'in kurucusu 'in babası konuştu!

    Kripto para piyasası 'te gerçekleşen vurgun ülkenin gündemine oturdu. Birçok ismi reklamda oynatıp güven kazanan Thodex'in kurucusu 'in 2 milyar dolarlık bir Vurgun'la 'a kaçtığı iddiası gündemi sallarken Faruk Fatih Özeri’in babası çarpıcı açıklamalar yaptı. Baba Özer, " Ben bu işi yaptığına hiç ihtimal vermiyorum inanamıyorum. Hafta sonu bize iftara gelmişti. Baba sıkıntılarım var, bana dua edin dedi. Başka bir şeylerden bahsetmedi." şeklinde konuştu.

    Kripto Faruk'un babası konuştu

    Kripto para piyasası Thodex'te gerçekleşen vurgun ülkenin gündemine oturdu. Birçok ismi reklamda oynatıp güven kazanan Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer iddiaya göre 2 milyar dolarlık bir vurgunla Arnavutluk'un başkenti Tiran'a kaçtı.

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Özer'in yakalanması için Arnavutluk İçişleri Bakanı Bledar Cuci ile telefonda görüştü.

    Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Arnavutluk'a kaçan kripto para borsası Thodex'in kurucusu Özer hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca dün akşam saatlerinde Genel Müdürlüğe kırmızı bülten çıkarılmasına ilişkin talep iletildi.

    INTERPOL KIRMIZI BÜLTEN ÇIKARDI
    Bunun üzerine Interpol nezdinde işlemler başlatılarak bugün saat 10.00 itibarıyla Özer hakkında kırmızı bülten çıkarıldı.

    "HİÇ İHTİMAL VERMİYORUM"
    Vurgunun merkezindeki Faruk Fatih Özeri'in babası Zülküf Özer açıklamalar yaptı.

        Özer; "Yaptığı açıklamada benim bir şeyden haberim yok. Bizde haberlerden duyduk. Ben ne kendisi ile konuştum ne de duydum. Beni aramıyor. Ben bu işi yaptığına hiç ihtimal vermiyorum inanamıyorum. Genelde bizimle yaşıyordu, yaşlı babaannesi olduğu için çok gelip gitmiyordu. Pandemi yüzünden ona zarar vermek istemiyordu" dedi.

        "BAZI SORUNLARIM OLDU"
        Sabah'ın haberine göre, geçtiğimiz hafta sonu bize iftar yemeğine gelmişti diyen baba Zülküf Özer, "O gün hiç bir şey söylemedi. Evden de hiçbir şey almadı. Bize gideceğinden falan bahsetmemişti. Sadece bir ortaklık işim var onunla uğraşıyorum. Bazı sorunlarım oldu bana bol bol dua edin. Bunu da atlatacağım" şeklinde konuştu.

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        Haberler Güncel Kripto para vurgununun merkezindeki Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in babası Zülküf Özer konuştu!