Türkiye, son dönemlerde kripto paralara olan talepteki patlamayla, dünyada en çok kripto para yatırım yapan üçüncü ülke konumuna yükseldi. Ancak dün Türkiye'de yaşanan olay kripto piyasasını karıştırdı. İddiaya göre Kripto para alım satımı yapılan Thodex'in sahibi Faruk Fatih Özer'in, yaklaşık 2 milyar dolarla yurtdışına kaçtığı ileri sürüldü. Bu iddianın duyulmasıyla müşteriler şirket merkezine hücum ederken, akşam üzeri Faruk Fatih Özer'den açıklama geldi. Özer, "Birkaç gün içerisinde Türkiye'ye dönüş yaparak adli makamlar ile işbirliği içerisinde gerçeklerin ortaya çıkmasını sağlayacağım" dedi.
Faruk Fatih Özer ilk yerli kripto para borsasını Koineks Teknoloji Anonim Şirketi ismiyle 2017'de kurdu. İlk zamanlarda ofiste 40 kişilik bir ekip çalışıyordu. Ancak kripto para alım satımı sırasında yaşanan aksaklıklar nedeniyle şirketin ismi piyasada kötü anılmaya başlandı. Faruk Fatih Özer'in ikinci şirketi 2019'da kurduğu Thodex oldu. Yönetim yeri yine aynıydı, sadece tabelası değişmişti. Şirketin tanıtımı bedava kripto para vaadi ve Porsche marka otomobil çekilişi ile duyuruldu.
Türkiye'de kripto para borsalarıyla ilgili geçtiğimiz haftalarda yapılan yeni düzenlemenin ardından Faruk Fatih Özer'in sahibi olduğu Thodex uygulamasında aksaklıklar meydana geldi. İşlemler sırasında para transferlerinde yaşanan gecikmeler, coin aktarmalarının başarısız olması kullanıcıların tepkisini çekti. Geçen cuma günü ise uygulamada hiç bir işlem yapılmamaya başladı. Firma yaptığı açıklamada, "Borsamızda Dogecoin yatırma ve çekme işlemleri bir süreliğine bakıma alınmıştır. Bakımın tamamlanmasının ardından kullanıcılarımız işlemlerini sorunsuz bir şekilde gerçekleştirebilecektir. Bakım sürecindeyken transfer anında sorun yaşanması durumunda ise coin'ler kullanıcılarımızın hesaplarına geri yatırılmaktadır" dedi. Sistemdeki sorunun çözülememesi üzerine şirketten yapılan bir diğer açıklamada ise yeni ortaklık arayışında oldukları ve görüşmeler yapıldığı belirtildi.