Yerli kripto para borsası Thodex ile ilgili son birkaç gündür yaşanan belirsizlik, yerini "Battı mı?" sorusuna bıraktı. Kullanıcıların yaklaşık son 30 saattir erişemediği borsada işlem yapanlar, Thodex borsasının sahibi Koineks A.Ş. şirketi yetkilileri hakkında suç duyurularında bulunmaya başladı. 2017 yılında kurulan yerli kripto para borsası Thodex, 21 Nisan'da yaptığı açıklama ile işlemlerin durdurulduğunu duyurdu.

Thodex'te internet sitesi üzerinden erişilemezken, Thodex'in mobil uygulamasına girmek isteyenler de şu hata mesajıyla karşılaşıyor: "Uygulama şu anda bakımdadır. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz."

Thodex'in kurucusu ve CEO'su Faruk Fatih Özer'in sosyal medya hesaplarını kapatıp, yurtdışına çıkmasıyla iyice alevlenen tartışmalar sonrası Thodex'de hesabı olanlar da yasal yollara başvurmaya başladı.