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    ABD ile peş peşe kritik temaslar! Çavuşoğlu-Blinken ve Kalın-Sullivan...

    Son dakika haberi... Başkan Erdoğan ve 'ın görüşmesinin ardından ABD ile peş peşe iki kritik temas daha geldi. Dışişleri Bakanı , ABD Dışişleri Bakanı ile Cumhurbakanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Ulusal Güvenlik Danışmanı ile görüştü.

    AA
    ABD ile peş peşe temaslar

    Başkan Erdoğan ve 'ın görüşmesinin ardından ABD ile peş peşe iki kritik temas daha geldi.


    Antony Blinken

    Dışişleri Bakanı , ABD Dışişleri Bakanı ile telefon görüşmesi yaptı.

    Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, Türkiye Cumhurbaşkanı 'ın, ABD Başkanı Joe Biden'la yaptığı telefon görüşmesindeki hususların takibi amacıyla mevkidaşı Blinken'la telefonda görüştü.


    Jake Sullivan

    KALIN SULLIVAN İLE GÖRÜŞTÜ
    Cumhurbakanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Ulusal Güvenlik Danışmanı ile görüştü.

    Cumhurbaşkanlığı Sözcülüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde ele alınan konular detaylı olarak değerlendirildi. İki liderin haziran ayındaki NATO zirvesinde görüşme kararı almalarından duyulan memnuniyet dile getirildi. Mevcut anlaşmazlıklara rağmen Türkiye- ABD ilişkilerinde karşılıklı saygı çerçevesinde, ortak ve stratejik çıkarlara öncelik verilmesi gerektiği ifade edildi" ifadelerine yer verildi.

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