ABD ile peş peşe kritik temaslar! Çavuşoğlu-Blinken ve Kalın-Sullivan...

Başkan Erdoğan ve Joe Biden'ın görüşmesinin ardından ABD ile peş peşe iki kritik temas daha geldi.



Antony Blinken

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefon görüşmesi yaptı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, ABD Başkanı Joe Biden'la yaptığı telefon görüşmesindeki hususların takibi amacıyla mevkidaşı Blinken'la telefonda görüştü.



Jake Sullivan

KALIN SULLIVAN İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbakanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile görüştü.

Cumhurbaşkanlığı Sözcülüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde ele alınan konular detaylı olarak değerlendirildi. İki liderin haziran ayındaki NATO zirvesinde görüşme kararı almalarından duyulan memnuniyet dile getirildi. Mevcut anlaşmazlıklara rağmen Türkiye- ABD ilişkilerinde karşılıklı saygı çerçevesinde, ortak ve stratejik çıkarlara öncelik verilmesi gerektiği ifade edildi" ifadelerine yer verildi.