Son dakika: Kripto para belası can aldı! Evini satıp kripto paraya yatıran adam zarar ettiğini görünce intihar etti!

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı Ünal'ı yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Kağıthane'deki özel bir hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Burada ameliyata alınan Ünal, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ünal'ın evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenildi.