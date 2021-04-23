Milli Piyango sonuçları 23 Nisan günü için araştırılıyor. 23 Nisan Milli Piyango çekiliş sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango'nun özel günlerde yaptığı çekilişlerde milyonlarca lira ikramiye dağıtılıyor. Büyük ikramiyesi 20 milyon lira olarak özel çekiliş, www.millipiyangoonline.com sitesinden ve Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı yayınlanacak. Peki, 23 Nisan Milli Piyango sonuçları ne zaman açıklanacak?
MİLLİ PİYANGO 23 NİSAN SONUÇLARI!
Milli Piyango çekiliş sonuçlarına, çekilişin ardından https://www.millipiyangoonline.com/milli-piyango/sonuclar adresinden ulaşılabiliyor.
Oyunseverler, Milli Piyango biletlerini ister bayiden, ister gezici bayiden, isterlerse de millipiyangoonline.com'dan veya Milli Piyango Şans Oyunları uygulamasından alabiliyorlar.
Milli Piyango bilet tipleri üçe ayrılıyor; Tam Bilet, Yarım Bilet ve Çeyrek Bilet. Oynanan ve kazanılan bilet yarım bilet ise ikramiyenin yarısı; çeyrek bilet ise ikramiyenin çeyreği kazanılıyor.
Kazanan kategoriler çekilişlerde değişkenlik gösteriyor ve Milli Piyango'da iki tane özel kategori bulunuyor. Amorti, son kazanan kategoridir. Birincisi 0-4 arasından ikincisi 5-9 arasından olmak üzere iki basamak çekiliyor. Son basamağı bu iki sayıdan biri olan biletler amorti ikramiyesi kazanıyor.
Teselli kategorisi, en büyük ikramiyeyi kazanan bilet numarasının her basamağındaki numaraya göre bir farklılık gösteren ikramiyedir. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/milli-piyango/kurallar adresinden ulaşmak mümkün.