Kurtuluş, şunları söyledi: "Yatırımcıların paraları borsa sahibi tarafından takibi zor olan kripto paralara yatırılır. Bu şekilde dünyanın her yerinde kullanılabilir. Bunlarla alışveriş de yapılır." Bu şekilde herkesin borsa kurabileceğini, bir denetim ve yasal zeminin bulunmadığını belirten Kurtuluş, "Dürüst olmayan birisi insanların parasını bu şekilde toplayabilir. Ancak burada soğuk cüzdan alanlar paralarını korur" şeklinde konuştu.