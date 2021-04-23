Kripto para piyasası, yerli borsa Thodex skandalı ile çalkalanıyor. 20 Nisan'da işleme kapanınca yatırımcıları tedirginliğe sürükleyen Türkiye'nin en büyük üçüncü kripto para borsası Thodex'in, sahibi Faruk Fatih Özer'in de aynı akşam yurt dışına uçtuğu ortaya çıktı.
Özer'in yaklaşık 2 milyar dolarlık kripto varlıkla firar ettiği iddia edildi.
KRİPTOYA DÖNÜŞTÜRÜLDÜ
Blok zincir ve kripto para uzmanı hukukçu Kadir Kurtuluş, TAKVİM'e yaptığı değerlendirmede, kaçırıldığı iddia edilen 2 milyar doların kripto varlık olarak çıkabileceğini belirterek, "Bu borsaya parasını yatıranların varlıkları kişisel cüzdana aktarılmadığı takdirde, tüm kullanım borsa sahibinde bulunmaktadır" dedi.