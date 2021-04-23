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    Bitcoin ticaretinde büyük vurgun! Thodex'in sahibi Faruk 2 milyar doları alıp kaçırdı

    Cumhuriyet tarihinin en büyük vurgununu yapan Thodex'in sahibi Faruk , 391 bin vatandaşın parasını cep telefonundaki bir programla kaçırdı. Thodex'in sahibi önce siteyi bakıma alacağını duyurup sistemleri kapattı. Sonrasında ise yatırımcılarla görüşme gerekçesiyle kapattıklarını duyurdu. Yurt dışına çıkan Özer, sosyal medyadan 'Kaçmadım döneceğim' açıklaması yaptı.

    Kripto para piyasası, yerli borsa Thodex skandalı ile çalkalanıyor. 20 Nisan'da işleme kapanınca yatırımcıları tedirginliğe sürükleyen Türkiye'nin en büyük üçüncü kripto para borsası Thodex'in, sahibi Faruk Fatih Özer'in de aynı akşam yurt dışına uçtuğu ortaya çıktı.

    Özer'in yaklaşık 2 milyar dolarlık kripto varlıkla firar ettiği iddia edildi.

    KRİPTOYA DÖNÜŞTÜRÜLDÜ
    Blok zincir ve kripto para uzmanı hukukçu Kadir Kurtuluş, TAKVİM'e yaptığı değerlendirmede, kaçırıldığı iddia edilen 2 milyar doların kripto varlık olarak çıkabileceğini belirterek, "Bu borsaya parasını yatıranların varlıkları kişisel cüzdana aktarılmadığı takdirde, tüm kullanım borsa sahibinde bulunmaktadır" dedi.

        Kurtuluş, şunları söyledi: "Yatırımcıların paraları borsa sahibi tarafından takibi zor olan kripto paralara yatırılır. Bu şekilde dünyanın her yerinde kullanılabilir. Bunlarla alışveriş de yapılır." Bu şekilde herkesin borsa kurabileceğini, bir denetim ve yasal zeminin bulunmadığını belirten Kurtuluş, "Dürüst olmayan birisi insanların parasını bu şekilde toplayabilir. Ancak burada soğuk cüzdan alanlar paralarını korur" şeklinde konuştu.

        10 MİLYAR DOLAR DA OLABİLİR
        Avukat Oğuz Evren Kılıç:         Thodex kapanmadan önce 400 bin kullanıcıya sahipti. Bunların 391 bini aktif olarak işlem yapıyordu. Aylık olarak 8-13 milyar dolar arasında işlem hacmine söz konusuydu. Fatih Özer 2 ile 10 milyar dolar arasında bir parayı alıp kaçırmış olabilir.

        Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Murat Kırık: Kontrol ve denetim mekanizması eksikliği var. Hak arama noktasında da takipsizlikle sonuçlanacak bir süreç var. Sen buraya yatırdığını, çektiğini kanıtlayamıyorsun. Elinde geçerli belge yok. Dolandırıcılık faaliyetleri yürütenler, 'Açılışa özel şu kadar coin hediye' gibi sunumlar yapıyor. Ama bu bedava coinlerin bir geçerliliği yok. Bir gecede yok olabiliyor.

            Uluslararası Hukukçular Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Faruk Alimoğlu: Thodex, ABD lisanslı olarak geçiyor. Türkiye'de yurt dışı lisanslı bir coin şirketi kurmak istediğimizde hukuki hiçbir yükümlülüğü yok. Şirketi kurup faaliyet gösterebilirsiniz.

            2 MİLYON DOGECOIN KAMPANYASI
            Şirketin geçtiğimiz günlerde 2 milyon Dogecoin dağıtacağını açıkladıktan sonra yatırımcı sayısını artırdığı belirtiliyor. Daha önceden çekilişle lüks araç dağıttığı iddia edilen platforma, son kampanyanın ardından diğer borsalardan çok sayıda yatırımcının geldiği biliniyor.

            Sosyal medyada bir kullanıcının 17 Nisan'da Thodex'le ilgili uyarıda bulunduğu ortaya çıktı. Dogecoin'in piyasa fiyatının yüzde 30 altına satıldığına dikkat çeken bir Twitter kullanıcısı, "Bu bir kaçış stratejisine benziyor" demişti.

                TİRAN'A KAÇMIŞ
                Sosyal medya hesaplarını da kapatarak kayıplara karışan Fatih Özer'in, 20 Nisan Salı günü saat 19.50'de Tiran'a gittiği belirlendi.

                MANKENLERLE REKLAM


                Thodex'in, reklam kampanyası için Pınar Deniz, Mine Tugay, Bahar Şahin, Simge, Zeynep Sever Demirel, Özge Ulusoy, Deren Talu ve Ebru Şallı gibi 8 ünlü isimle çalıştığı ortaya çıktı. Ünlüler, geçen Aralık ayında Thodex'in tanıtımı için kırmızı elbiselerle poz verdi.
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                Haberler Güncel Bitcoin ticaretinde büyük vurgun! Thodex'in sahibi Faruk Fatih Özer 2 milyar doları alıp kaçırdı