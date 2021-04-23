Ankara Büyükşehir Belediyesi Denetim Komisyonu raporunda; Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı'ndan (TEPAV) yapılan kiralamanın belediyeyi zarara uğrattığı, bir nevi kira adı altında kaynak aktarımı yapıldığı ifade edildi.
Denetim Komisyonu raporunda; "18 Mart 2021 tarihinde ibraz edilen yasal kayıtların incelenmesi neticesinde, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı'ndan aylık 250.000 TL bedel karşılığı kiralandığı ve 9 aylık toplam 2.250.000 TL kira ödemesi yapıldığı tespit edilmiştir" denildi.
Raporda CHP Ankara Büyükşehir ve Çankaya Belediye Meclis Üyesi Berkay Gökçınar'ın da imzası bulunuyor. Berkay Gökçınar, söz konusu duruma itiraz etmediği öğrenildi.