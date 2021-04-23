"Buna rağmen fiilen kullanıma dahi hazır olmayan ve bu durumun ilgililerce tutanakla tespit edilmesine rağmen ve Yer Teslim Komisyonu Teslim Tutanağı ve taraflarca onaylanmış Demirbaş ve Cihaz Listesi'nin düzenlenmesinin istediği komisyon ve TOBB yetkilileri ile birlikte 5 Mart 2020-13 Mart 2020 tarihleri arasında demirbaş ve cihazların/ekipmanların ile tesisatların/tesislerin çalışıp çalışmadıkları, sağlam veya arızalı olduklarının tespit edilemediği tutanak altına da alınmış olmasına rağmen ANFA tarafından teslim alındığı görülmüştür."