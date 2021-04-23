SALGIN NEDENİYLE ERKEN GERÇEKLEŞTİ

Şentop, çocuklarla konuşmasında, kutlamaların aslında 23 Nisan'da olduğunu ancak salgın sebebiyle yasaklar öncesi görüştüklerini anlattı.

Bu programın Mecliste bu yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocuklarla yapılan tek program olduğunu ifade eden Şentop, "Sizler bunun kahramanlarısınız" dedi. Şentop, çocuklara şunları anlattı:

"Çok zor şartlarda iken bizim bağımsızlığımıza istiklalimize kastedildiği zaman topraklarımız işgal edildiği zaman şartlar ne olursa olsun hep beraber bir araya gelmişiz ve ölümüne mücadele etmişiz. Nihayet yapılan mücadeleler, savaşlar sonucunda bağımsızlığımızı tekrar kazanmışız. Türkiye Büyük Millet Meclisi bu bağımsızlık savaşını, istiklal savaşını yöneten ve yürüten Meclistir. Onun için bizim Meclisimize 'Gazi Meclis' denir ve bizim Meclisimizin dünyada başka bir örneği yoktur. Aynı zamanda biliyorsunuz, 15 Temmuz'da hain bir darbe teşebbüsü oldu. Türkiye Büyük Millet Meclisine 3 tane bomba atıldı. Bu sebeple ikinci defa yine bu meclis gazi oldu.