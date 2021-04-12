AK Parti'nin sözcüsünün konuşmaya başlamasının ardından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP ve İYİ Parti grubunun Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis toplantı salonunu terk ettiği öğrenildi. Mansur Yavaş'ın, 4.5 saat boyunca mecliste konuşma yaptığı ifade edildi.

KÖSE: ELEŞTİRİLERİMİZİ DAYANAMAYIP SALONU TERK ETTİLER

Sabah'ın aktardığına göre, Mamak Belediye Başkanı ve Ankara Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Murat Köse, CHP ve İYİ Parti grubunun belediye meclisini terk ettiğini belirterek, "4.5 saat boyunca biz Mansur Yavaş'ı dinledik. Konuşma sırası bize geldiğinde eleştirilerimizi dayanamayıp salonu terk ettiler. Her şeye rağmen, Başkanlarımız ve Meclis üyelerimiz, Faaliyet Raporu konuşmalarını yapacaklar…" dedi.

"DESPOTLAR VE ANTİ DEMOKRATLAR"

Murat Köse, "Akyurt Belediye Başkanımız Sayın Hilal Ayık'ın konuşması esnasında CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi canlı yayını kesti. İşte CHP'nin şeffaflık ve demokrasi anlayışı bu şekilde tezahür ediyor. Despotlar ve anti demokratlar. Yazık, Rabbim milletimizi CHP'ye muhtaç etmesin" ifadelerini kullandı.

AK Parti sözcüsünün konuşması sırasında Ankara Büyükşehir Belediyesi Televizyonu'nun (ABB TV) canlı yayınının kesilmesi dikkat çekti. ABB TV'nin sosyal medyada gelen eleştirilerin üzerine canlı yayınına yeniden başladı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN