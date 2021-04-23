Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi ev sahipliğinde internet üzerinden düzenlenen, konuşmacı olarak İnşaat Fakültesi Dekanı, YTÜ Doğa Bilimleri Araştırma Merkez Müdürü ve AFAD Afet ve Acil Durum Kurulu Üyesi Prof. Dr. Şükrü Ersoy'un katıldığı "Tekirdağ İli ve Marmara'nın Deprem ve Tsunami Tehlikesi Konulu Konferans çevrimiçi olarak gerçekleştirildi.
İnternet üzerinden çevrimiçi düzenlenen konferansa Tekirdağ'dan çok sayıda yetkili de katılım gösterdi.
HER 50 YILDA BİR 7'NİN ÜZERİNDE DEPREM
Prof.Dr. Şükrü Ersoy yaptığı sunumda Tekirdağ'da doğa kaynaklı tehlikelerin neler olduğuna, ülkemizdeki deprem bölgeleri ve Marmara Depreminin tarihsel sürecine değinerek yapıların depreme olan etkilerinden bahsederek, "Marmara Bölgesi Asya ve Avrupa arasında köprü görevi gören stratejik ve jeopolitik öneme sahip bir konumda yer almaktadır.