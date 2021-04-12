AK Parti ve MHP'li Meclis üyeleri, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin suya yüzde 80 zam yapılmasını talebini reddetti. AK Parti ve MHP'nin de desteğiyle dar gelirli ailelerin 10m3'e kadar su ücretinin 1 TL olması ise kabul edildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (ASKİ) teklifte 15 metreküp üstü kullanıma yüzde 80 zam yapılmasını, 10-15 metreküp arasındaki kullanıma ise yüzde 50 zam yapılması öngörülüyordu.

KÖSE: KURNAZLIK YAPILIYOR

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi bugün toplandı. Mamak Belediye Başkanı ve Ankara Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Murat Köse; dar gelirli ailelerin 10m3'e kadar su ücretinin 1 TL olmasına yönelik teklife destek vereceklerini söyledi.

Murat Köse, şunları söyledi: "Bazı CHP'li meclis üyesi arkadaşlarımız kurnazlıktan bahsetti. Ben anlatayım nasıl bir kurnazlık yapıldığını. CHP belediyesinin, sayın Mansur Yavaş'ın nasıl kurnazca olduğunu, o arkadaşlarımızın kullandığı terim üzerinden anlatayım. Şimdi burada 2 tane konu var. Bir tanesi yardım alan ailelere 10 metreküpe kadar 1 metreküpünün 1 TL olması. Bu önemli bir şey, biz bunu önemsiyoruz. Zaten önergede bunu kabul ettiğimizi ifade ettik. 2. konuda tasarruf. Şimdi ben şunu sormak istiyorum. Arkadaşlar değerleri biliyorlar mı, yoksa öylesine mi konuşuyorlar?