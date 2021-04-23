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    • 23.04.2021 19:44
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    MSB duyurdu: ’a kaçmaya çalışan 8'i FETÖ'cü 9 şahıs yakalandı

    , ’dan yasa dışı yollarla ’a geçmeye çalışan 9 şahsın hudut birlikleri tarafından yakalandığını açıkladı. Açıklamada şahıslardan 8'inin FETÖ'cü olduğu bildirildi.

    FETÖ'cü Yunan'a kaçarken yakalandı

    , 'dan yasa dışı yollarla 'a geçmeye çalışan 9 şahsın hudut birlikleri tarafından yakalandığını açıkladı.

    Bakanlığın açıklaması şu şekilde:
    FETÖ ile mücadelemiz hudutlarda da aralıksız devam ediyor.

    YUNANİSTAN'A KAÇMAYA ÇALIŞAN 9 KİŞİ YAKALANDI
    İpsala'dan yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 9 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı.

    8'İ FETÖCÜ
    İpsala İlçe Jandarma K.lığına teslim edilen şahıslardan 8'inin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.

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    Haberler Güncel MSB duyurdu: Yunanistan’a kaçmaya çalışan 8'i FETÖ'cü 9 şahıs yakalandı