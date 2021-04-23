Milli Savunma Bakanlığı, İpsala'dan yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 9 şahsın hudut birlikleri tarafından yakalandığını açıkladı.
Bakanlığın açıklaması şu şekilde:
FETÖ ile mücadelemiz hudutlarda da aralıksız devam ediyor.
YUNANİSTAN'A KAÇMAYA ÇALIŞAN 9 KİŞİ YAKALANDI
İpsala'dan yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 9 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı.
8'İ FETÖCÜ
İpsala İlçe Jandarma K.lığına teslim edilen şahıslardan 8'inin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.