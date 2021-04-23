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    • 23.04.2021 20:51
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    Son dakika! Sağlık Bakanı 'dan için kritik açıklama: larda düşüş görüldü

    Gelen son dakika haberin göre, Sağlık Bakanı , "İl Sağlık Yöneticilerimizle salgın sürecini değerlendirdik. 'da sayılarında yaklaşık %20 düşüş oldu." dedi.

    Bakan Koca'dan İstanbul için kritik açıklama

    Son dakika haberi... Sağlık Bakanı , "İl Sağlık Yöneticilerimizle salgın sürecini değerlendirdik. İstanbul'da vaka sayılarında yaklaşık yüzde 20 düşüş oldu." ifadesini kullandı.

    Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

    "İl Sağlık Yöneticilerimizle salgın sürecini değerlendirdik. İstanbul'da vaka sayılarında yaklaşık %20 düşüş oldu. Polikliniklerde ve yatan hasta sayısında da düşüş var. Ancak yoğun bakım yükü devam ediyor. Kısıtlamalara uyum hissedilmeye başlandı. Birlikte başaracağız."

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