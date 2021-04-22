Sosyal medyada @cebeciisinem adlı bir hesaptan 15 Temmuz 2016'da terör örgütü FETÖ tarafından gerçekleştirilen darbe girişiminde darbeci Semih Terzi'yi öldürerek darbede kilit rol oynayan Astsubay Ömer Halisdemir, kocası tarafından katledilen Emine Bulut, Mersin'de katledilen Özgecan Aslan ve Ağrı'da öldürülmüş olarak bulunan Leyla Aydemir hakkında hakaret ve küfür içeren paylaşımlar yaptı.

HESAPLARI KAPANDI



Sabah'ın aktardığına göre, yapılan hakaret ve küfür içerikli paylaşımların ardından çok sayıda sosyal medya kullanıcısı paylaşımlara tepki göstererek hesabın sahibinin tutuklanmasını istedi. #SinemCebeciTutuklansın başlığında paylaşım yapan yüzlerce kişi, yapılan paylaşımların cezasız kalmamasını istedi.

HESAP ÇALINDI MI?



Gösterilen tepki sonrasında @cebeciisinem adlı hesabın kapatıldığı görüldü. Ayrıca yine aynı isimli bir başka sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise @cebeciisinem adlı hesabın çalındığı belirtildi.