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    • 23.04.2021 01:41
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    Şehit , katledilen , ve ’e etti

    'da @cebeciisinem adlı bir hesaptan Şehit ile vahşi şekilde katledilen , ve ’e ağır ve edilmesine vatandaşlardan sert tepki geldi. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı hesabı kullanan kişinin tutuklanmasını isterken, @cebeciisinem adlı hesabın kapatıldığı görüldü. İşte detaylar...

    Şehit Halisdemir ve katledilen kadınlara küfür!

    Sosyal medyada @cebeciisinem adlı bir hesaptan 'da terör örgütü FETÖ tarafından gerçekleştirilen darbe girişiminde darbeci 'yi öldürerek darbede kilit rol oynayan , kocası tarafından katledilen , 'de katledilen ve 'da öldürülmüş olarak bulunan hakkında ve içeren paylaşımlar yaptı.

    HESAPLARI KAPANDI

    Sabah'ın aktardığına göre, yapılan hakaret ve küfür içerikli paylaşımların ardından çok sayıda sosyal medya kullanıcısı paylaşımlara tepki göstererek hesabın sahibinin tutuklanmasını istedi. #SinemCebeciTutuklansın başlığında paylaşım yapan yüzlerce kişi, yapılan paylaşımların cezasız kalmamasını istedi.

    HESAP ÇALINDI MI?

    Gösterilen tepki sonrasında @cebeciisinem adlı hesabın kapatıldığı görüldü. Ayrıca yine aynı isimli bir başka sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise @cebeciisinem adlı hesabın çalındığı belirtildi.

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