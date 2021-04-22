Bu yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Cuma gününe denk gelince vatandaşlar resmi tatilde kapanacak yerleri merak etmeye başladı. Bu noktada, kargo firmalarının çalış çalışmadığı da araştırılan konular arasında yer aldı. Peki, 23 Nisan bugün kargolar çalışıyor mu 2021? 23 Nisan'da PTT, Sürat, UPS, Aras, MNG, Yurt içi açık mı, kapalı mı? İşte konuya ilişkin tüm detaylar!
23 NİSAN KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU 2021?
23 Nisan günü Türkiye'de resmi bayram olarak kutlanmaktadır. Bilindiği üzere resmi bayramlar tatil günüdür. 23 Nisan'da da kargolar resmi tatil dolayısıyla kapalı olacak.
23 NİSAN'DA PTT, SÜRAT, UPS, ARAS, MNG, YURT İÇİ AÇIK MI, KAPALI MI?
23 Nisan'da kargolar resmi tatil olduğu için kapalı olacaktır. PTT, Sürat, UPS, Aras, MNG, Yurt içi kargoları bu kapsamda faaliyet yürütemeyecektir.
Kargoların normal çalışma saatleri ise şöyle;
SÜRAT KARGO
Hafta içi: 08.30 - 18.00
Cumartesi: 09:00 - 14.30
Pazar: Kapalı