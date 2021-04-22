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    • 23.04.2021 01:50
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    ? 23 Nisan'da , , Sürat, , , , ?

    ? Sorusu gündemde merak edilen konular ında yer aldı. Bu yıl gününe denk gelince vatandaşlar resmi tatilde kapanacak yerleri merak etmeye başladı. Bu noktada, kargo firmalarının çalış çalışmadığı da araştırılan konular arasında yer aldı. Peki, 23 Nisan bugün kargolar çalışıyor mu 2021? 23 Nisan'da PTT, Sürat, , Aras, , açık mı, ? İşte konuya ilişkin tüm detaylar!

    takvim.com.tr
    23 Nisan bugün kargolar çalışıyor mu 2021?

    Bu yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Cuma gününe denk gelince vatandaşlar resmi tatilde kapanacak yerleri merak etmeye başladı. Bu noktada, kargo firmalarının çalış çalışmadığı da araştırılan konular arasında yer aldı. Peki, 23 Nisan bugün kargolar çalışıyor mu 2021? 23 Nisan'da PTT, Sürat, UPS, Aras, MNG, Yurt içi açık mı, kapalı mı? İşte konuya ilişkin tüm detaylar!

    23 NİSAN KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU 2021?

    23 Nisan günü Türkiye'de resmi bayram olarak kutlanmaktadır. Bilindiği üzere resmi bayramlar tatil günüdür. 23 Nisan'da da kargolar resmi tatil dolayısıyla kapalı olacak.

    23 NİSAN'DA PTT, SÜRAT, UPS, ARAS, MNG, YURT İÇİ AÇIK MI, KAPALI MI?

    23 Nisan'da kargolar resmi tatil olduğu için kapalı olacaktır. PTT, Sürat, UPS, Aras, MNG, Yurt içi kargoları bu kapsamda faaliyet yürütemeyecektir.

    Kargoların normal çalışma saatleri ise şöyle;

    SÜRAT KARGO

    Hafta içi: 08.30 - 18.00

    Cumartesi: 09:00 - 14.30

    Pazar: Kapalı
        Haberler Güncel 23 Nisan bugün kargolar çalışıyor mu 2021? 23 Nisan'da MNG, Yurt içi, Sürat, UPS, Aras, PTT kargo açık mı, kapalı mı?