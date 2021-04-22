Bu yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Cuma gününe denk gelince vatandaşlar resmi tatilde kapanacak yerleri merak etmeye başladı. Bu noktada, kargo firmalarının çalış çalışmadığı da araştırılan konular arasında yer aldı. Peki, 23 Nisan bugün kargolar çalışıyor mu 2021? 23 Nisan'da PTT, Sürat, UPS, Aras, MNG, Yurt içi açık mı, kapalı mı? İşte konuya ilişkin tüm detaylar!