23 Nisan kargolar, bankalar, noter açık mı? 23 Nisan kargolar çalışıyor mu? Kargoların çalışıp çalışmadığı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm yurtta coşkuyla kutlanacak. Bu anlamlı gün resmi tatil olarak kabul ediliyor. Resmi tatil olması nedeniyle kargo, banka ve noter gibi yerlerin açık olup olmadığı araştırılıyor.
23 NİSAN KARGOLAR BANKALAR NOTER AÇIK MI?
23 Nisan'da PTT'ler, bankalar, okullar, noter ve devlet daireleri kapalı olacak, hastaneler ise açık.
23 NİSAN'DA KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU?
Geçtiğimiz yıl 23 Nisan tarihinde kargolar hizmetlerine devam etmişti. Bazı kargo firmaları ise belirli saat aralıklarında hizmet vereceklerini duyurmuştu. Bu yıl ise henüz resmi bir duyuru yapılmadı. Detaylı bilgiyi firma çağrı merkezinden şube bazlı olarak öğrenebilirsiniz.
RESMİ TATİLLER 2021
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: Cuma 2021
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü: Cumartesi 2021
12 Mayıs Ramazan Bayramı: Çarşamba 2021
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: Çarşamba 2021
15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü: Perşembe 2021
19 Temmuz Kurban Bayramı: Pazartesi 2021
30 Ağustos Zafer Bayramı: Pazartesi 2021
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı: Cuma 2021
1 Ocak Yılbaşı: Cumartesi 2022