23 Nisan kargolar, bankalar, noter açık mı? 23 Nisan kargolar çalışıyor mu? Kargoların çalışıp çalışmadığı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm yurtta coşkuyla kutlanacak. Bu anlamlı gün resmi tatil olarak kabul ediliyor. Resmi tatil olması nedeniyle kargo, banka ve noter gibi yerlerin açık olup olmadığı araştırılıyor.