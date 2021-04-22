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    • Güncel
    • 22.04.2021 10:56
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    • 22.04.2021 10:56
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    23 Nisan kargolar, bankalar, noter açık mı? ?

    23 Nisan kargolar, bankalar, noter açık mı? 23 Nisan gününün resmi tatil olması nedeniyle sorusuna arama motorlarında yanıt aranıyor. Kargo, banka ve noter gibi yerlerin çalışıp çalışmayacağı merak edilen konuların başında geliyor. Peki, 23 Nisan kargolar, bankalar noter açık mı?

    takvim.com.tr
    23 Nisan kargolar, bankalar, noter açık mı? 23 Nisan kargolar çalışıyor mu?

    23 Nisan kargolar, bankalar, noter açık mı? 23 Nisan kargolar çalışıyor mu? Kargoların çalışıp çalışmadığı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm yurtta coşkuyla kutlanacak. Bu anlamlı gün resmi tatil olarak kabul ediliyor. Resmi tatil olması nedeniyle kargo, banka ve noter gibi yerlerin açık olup olmadığı araştırılıyor.

    23 NİSAN KARGOLAR BANKALAR NOTER AÇIK MI?

    23 Nisan'da PTT'ler, bankalar, okullar, noter ve devlet daireleri kapalı olacak, hastaneler ise açık.

    23 NİSAN'DA KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU?

    Geçtiğimiz yıl 23 Nisan tarihinde kargolar hizmetlerine devam etmişti. Bazı kargo firmaları ise belirli saat aralıklarında hizmet vereceklerini duyurmuştu. Bu yıl ise henüz resmi bir duyuru yapılmadı. Detaylı bilgiyi firma çağrı merkezinden şube bazlı olarak öğrenebilirsiniz.

    RESMİ TATİLLER 2021

    23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: Cuma 2021
    1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü: Cumartesi 2021
    12 Mayıs Ramazan Bayramı: Çarşamba 2021
    19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: Çarşamba 2021
    15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü: Perşembe 2021
    19 Temmuz Kurban Bayramı: Pazartesi 2021
    30 Ağustos Zafer Bayramı: Pazartesi 2021
    29 Ekim Cumhuriyet Bayramı: Cuma 2021
    1 Ocak Yılbaşı: Cumartesi 2022

        DİNİ GÜNLER 2021

        13 Şubat 2021 Cumartesi: Üç ayların başlangıcı
        18 Şubat 2021 Perşembe: Regaib Kandili
        10 Mart 2021 Çarşamba: Miraç Kandili
        27 Mart 2021 Cumartesi: Berat Kandili
        13 Nisan 2021 Salı: Ramazan Ayı Başlangıcı
        8 Mayıs 2021 Cumartesi: Kadir Gecesi


        12 Mayıs 2021 Çarşamba: Arefe
        13 Mayıs 2021 Perşembe: Ramazan Bayramı 1. Gün
        14 Mayıs 2021 Cuma: Ramazan Bayramı 2. Gün
        15 Mayıs 2021Cumartesi: Ramazan Bayramı 3. Gün
        19 Temmuz 2021 Pazartesi: Arefe
        20 Temmuz 2021 Salı: Kurban Bayramı 1. Gün
        21 Temmuz 2021 Çarşamba: Kurban Bayramı 2. Gün
        22 Temmuz 2021 Perşembe: Kurban Bayramı 3. Gün
        23 Temmuz 2021 Cuma: Kurban Bayramı 4. Gün
        9 Ağustos 2021 Pazartesi: Hicri Yılbaşı
        18 Ağustos 2021 Çarşamba: Aşure Günü
        17 Ekim 2021 Pazar: Mevlit Kandili
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        Haberler Güncel 23 Nisan kargolar, bankalar, noter açık mı? 23 Nisan kargolar çalışıyor mu?