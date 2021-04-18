Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Osmangazi İlçe Başkanı Mete Akyolcular'ın genç bir kıza "Bana abi deme, senden hoşlanıyorum" şeklinde mesajlarla başlayan skandal sürüyor.
Genç kızları taciz edip kendi isteğiyle istifa eden ilçe başkanının yanı sıra yasak aşkından çocuk sahibi olan belediye başkanı görevine devam ederken, tacizi ortaya çıkartan delegenin CHP'den ihraç edilmişti. Bursa'da partinin en yetkili ismi olan CHP'nin Bursa'daki en etkili ismi Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Lale Karabıyık ise skandalları açıklığa kavuşturmak yerine haberleri yapan gazetecilere dava açmayı tercih etti.
Ayrıca taciz olaylarına sessiz kaldığı ve üstünü örttüğü yönündeki sosyal medya paylaşımlarını da sildiren Karabıyık, genç bir partili kıza, "Bana abi deme" diyen Osmangazi ilçe başkanını ve yaşanan skandalların tamamını görmezden gelmiş, yasak aşk yaşadığı kadını hamile kaldığı için terk eden Gemlik Belediye Başkanı Uğur Sertaslan konusunda da sessizliğini korumuştu.