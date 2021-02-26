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    • 26.02.2021 08:50
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    SON DAKİKA: CHP tacizciye kalkan oldu! Skandalı deşifre eden isim ihraç edildi

    Son dakika haberi! 'da evi terk eden eşinin CHP Osmangazi İlçe Başkanıyla ilişki yaşadığını açıklayan mahalle delegesi Zafer Güler, "partiyi kamuoyunda tartışmaya açtı" gerekçesiyle ihraç edildi. Güler'in şikayetçi olduğu İlçe Başkanı 'un başka kadınları da taciz ettiği ortaya çıkınca istifa etmişti.

    CHP'de tacizci yerine bakın kim ihraç edildi!

    Bursa Osmangazi'de yaşayan CHP delegesi Zafer Güler, geçen yıl Ağustos'ta evi terk eden eşinin Osmangazi İlçe Başkanı Mete Akyolcular ile ile yasak aşk yaşadığını öğrenince, durumu il başkanına, sonuç alamayınca da genel merkeze bildirdi.

    Bir şey yapılmadığını görünce de eşine boşanma davası açıp, yaşadıklarını sosyal medyan paylaştı. CHP'de yaşanan yasak aşk skandalı ve sonrasında gelişen olaylarla ilgili çarpıcı bilgiler ortaya çıktı.


    DİSİPLİN KURULUNA SEVK EDİP İHRAÇ ETTİLER!
    Bunun üzerine İl Başkanlığı tarafından disiplin kuruluna sevk edilen Güler, ihraç edildi. Sabah'ta yer alan habere göre, Güler'in itirazını görüşen, 15 kişilik CHP Yüksek Disiplin Kurulu da "Partiyi kamuoyu önünde tartışmaya açması ve partide aldığı görev ve sorumlulukla ve üyelikle bağdaşmayan tutum içinde" olduğu gerekçesiyle, başkan Uğur Bayraktutan ve sekreter Sezgin Kaya'nın karşı oyuna rağmen, oy çokluğuyla ihraç etti.



        BAŞKA KADINLARI DA TACİZ ETTİ: GENÇ KIZA "BANA ABİ DEME" MESAJI
        CHP'de yaşanan tacizleri gündeme getirdiği için ihraç edilen Zafer Güler'in şikayet ettiği Osmangazi İlçe Başkanı Mete Akyolcular'ın ise partili bir genç kızı "Bana abi deme senden hoşlanıyorum" diye attığı mesajla taciz ettiği ortaya çıkmıştı.


        Akyolcular, bu olayın ardından da ilçe yöneticisi olan genç bir kadına fiziki tacizde bulunmuş ve Ankara'ya giden bir heyet, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na durumu anlatmıştı. Tacizi gündeme getiren delege partiden ihraç edilirken, tacizle suçlanan eden İlçe Başkanı hakkında, yakın arkadaşlarından kurulan tacizi araştırma komisyonu suç unsuru bulamamıştı.


        İSTİFA ETTİRİLMİŞTİ
        Skandal ortaya çıkınca da Akyolcular ilçe başkanlığından istifa ettirilmişti.

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