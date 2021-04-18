Komşularının ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ailesini evden çıkarırken kolunda yanık oluşan İsa Yaşar İpek'e, sağlık görevlileri müdahale etti. Alevler, itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, evde büyük hasar meydana geldi.