



Bu son derece yerinde bir karar…



MERKEZ BANKASI'NI SİYASETE SAKIZ EDEREK YIPRATMAYA ÇALIŞIYORLAR

Zira, muhalefetin şu anda yapmaya çalıştığı siyasi şovlardan öte bir durum var. 91 yıllık devletin kurumunu, hem de attığı adımların hepsi internet sitesinde yer alan, şeffaf, belki de Türkiye'de kurumsal yapısı en köklü ve oturmuş bir mekanizmayı sokaklara afişler asarak, siyasete sakız ederek yıpratmaya çalışıyorlar.





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