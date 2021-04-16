CHP ve yandaş medyası tarafından Türkiye ekonomisine yönelik yeni bir algı operasyonu başlatılmış ve '128 milyar dolar buhar oldu' yalanı ortaya atılmıştı. Merkez Bankası'nın rezervlerini tartışma konusu eden CHP, Hazine ve Maliye eski Bakanı Berat Albayrak'a karşı bir kara propaganda başlatarak iftiralarla saldırdı.
MERKEZ BANKASI HAZIRLIK YAPIYOR
Konuyu bugünkü köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör, Merkez Bankası'nın provokasyona cevap vermeye hazırlandığını belirterek, "Enflasyon Raporu toplantısının ardından rezervlerdeki azalmanın nedenini, paranın nerelerde kullanıldığını, muhalefetin iddia ettiği gibi bir durumun olmadığını kamuoyuna anlatacaklarını duydum." dedi.
İşte Dilek Güngör'ün bugünkü yazısı;
Ana muhalefet partisi CHP, Merkez Bankası rezervleri üzerinden başlatılan tartışmayı teknik ekseninden çıkarıp siyasi şov malzemesine çevirdi. Belli ki, algı operasyonlarıyla karalama kampanyasına devam edecekler. Tabii, AK Partililerin ilk baştaki sessizliği de onların işine yaradı. CHP'liler yalan yanlış bilgilerle kamuoyu oluşturmaya başladıklarında, AK Parti'den birileri çıkıp işin aslını anlatsaydı, meseleyi bu kadar köpürtebilirler miydi? Bence, hayır…
Maalesef, bu konunun 'öyle değil, böyle' şeklindeki açıklaması da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a düştü. O açıklamalardan sonra AK Partililer topa girmeye başladı. Halbuki, devlette devamlılık esastır. İlgili bürokratlar o dönemde çıkıp işin aslını anlatabilirdi. Yapmadılar!
Neyse yine de çok geç sayılmaz.