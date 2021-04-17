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    • 17.04.2021 16:09
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    'ta 'İktidar hırsızlık' yapıyor diyerek darbeye soyunanlar bugün "buhar olan rezervler" yalanıyla sahnede!

    Özellikle Genel Başkanı 'nun başını çektiği bir grup "128 milyar dolar kayıp oldu" yalanıyla hükümeti yıpratmaya çalışıyor. Hükümetin, saygın ekonomistlerin, hatta bazı CHP'lilerin bile "Her şey kayıt altında, rezervlerin buhar olması mümkün değil" demesine rağmen aynı yalan belli çevrelerce sürdürüldü. Gelişmeleri A Haber canlı yayına katılan Ankara Temsilcisi , çarpıcı yorumlarla değerlendirdi. Pazarcı, "Bilançoya bakıldığında bu paranın nasıl kullanıldığı ortaya çıkacaktır. Kemal Kılıçdaroğlu çirkin ve kirli bir siyaset yapıyor. Bu siyasetin mimarı 'dür. CHP'nin şu andaki siyaseti FETÖ'nin siyasetinin devamıdır." dedi.

    17-25 Aralık'taki çirkin oyun yeniden sahnede!

    Akşam gazetesi Ankara temsilcisi Emin Pazarcı'nın açıklamaları:

    "'ta 'cüler bir takım iddialar ve karalamalar ortaya attılar. 'İktidar hırsızlık' yapıyor diyerek yargı yoluyla darbe yapmaya kalktılar.

    Bunları yapanlar şu anda cezaevindeler. Bu FETÖ'cü polisler o dönem Erdoğan'ın odasına böcek koydular. 'ın kasetini çekip kumpas kurdular. 'de bir Genel Başkan değişikliğine yol açtılar.

    İşte ilişkileri budur. Birlikte çalışıyorlar, birlikte hareket ediyorlar. 'nun CHP Genel Başkanı olmasına yol açtılar. Tabii bunlarında arkasında da başka birtakım güçler var.

    '128 milyar nerede?' bir karalama kampanyasıdır. Çünkü bu paranın nerede olduğunu herkes gayet iyi biliyor. CHP'li İlhan Kesici de sözleriyle bunu net şekilde ortaya koydu.

    Aklı başında olan herkes bu paranın kaybolmayacağını gayet iyi biliyor. Bu para ekonominin ihtiyaçları doğrultusunda paylaşılır ve bunlar ortaya konur.

    Bilançoya bakıldığında bu paranın nasıl kullanıldığı ortaya çıkacaktır. Kemal Kılıçdaroğlu çirkin ve kirli bir siyaset yapıyor. Bu siyasetin mimarı FETÖ'dür. CHP'nin şu andaki siyaseti FETÖ'nin siyasetinin devamıdır.

    PARTİ İÇİNDEKİ SKANDALLAR ÖRTBAS EDİLMEYE ÇALIŞILIYOR
    CHP'deki taciz-tecavüz iddiaları var. Onları kapatmaya yönelik adımlar ve ataklar yapıyor.

    Bunları biz tartıştıkça onların değirmenine su taşıyoruz. Maalesef böyle bir noktadayız ve bu çok çirkin siyaset yapılıyor."

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    Haberler Güncel 17-25 Aralık'ta 'İktidar hırsızlık' yapıyor diyerek darbeye soyunanlar bugün "buhar olan rezervler" yalanıyla sahnede!