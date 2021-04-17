Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 17.04.2021 20:50
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 17.04.2021 20:51
    ABONE OL

    Ambulans uçaklar, kalp hastası iki bebeği Kayseri'den ve 'ya nakletti

    Kayseri'de hipoplastik sol kalp sendromu hastası olarak dünyaya gelen 2 bebek, 'na ait uçak ambulanslar ile ve 'daki hastanelere sevk edildi.

    Kalp hastası iki bebek, ambulans uçakla sevk edildi

    Kayseri'de dünyaya gelen iki erkek bebeğe hipoplastik sol kalp sendromu teşhisi konuldu. Tedavileri devam eden bebeklerden birinin Başakşehir Çam Sakura Şehir Hastanesi'ne diğerinin ise Hacettepe Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevkine karar verildi.

    Bebeklerin hastaneye yetişmesi için Kayseri'ye Ankara'dan 'na ait 2 ambulans uçak gönderildi. 'nde tedavi gören bebek 'ne, 'nde tedavi gören bebek ise 'ne sevk edildi.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel Ambulans uçaklar, kalp hastası iki bebeği Kayseri'den İstanbul ve Ankara'ya nakletti