Kayseri'de dünyaya gelen iki erkek bebeğe hipoplastik sol kalp sendromu teşhisi konuldu. Tedavileri devam eden bebeklerden birinin İstanbul Başakşehir Çam Sakura Şehir Hastanesi'ne diğerinin ise Ankara Hacettepe Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevkine karar verildi.

Bebeklerin hastaneye yetişmesi için Kayseri'ye Ankara'dan Sağlık Bakanlığı'na ait 2 ambulans uçak gönderildi. Kayseri Şehir Hastanesi'nde tedavi gören bebek İstanbul Başakşehir Çam Sakura Şehir Hastanesi'ne, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi gören bebek ise Ankara Hacettepe Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.