TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu, dün "128 milyar dolarlık rezerv tartışmasına" ilişkin açıklamada bulundu. Sabah Gazetesi yazarı Okan Müderrisoğlu, konuya ilişkin dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.



Müderrisoğlu'nun yazısından ilgili kısım şöyle:



Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun dün yaptığı rezerv açıklaması, eğri minarenin (!) düzeltilmesi adına önemli bir hamle oldu.

Farklı anlatımları olsa da önemli olan özüdür ve o meşhur öykü şöyledir:



Mimar Sinan, ustalık eseri Selimiye Cami'nin inşaatı sırasında, etrafta oyun oynayan çocuklardan birinin arkadaşına, "Şu minare eğri yapılmış" dediğini duyar. Sinan, çocuğa, "Göster bakalım hangi minare eğri olmuş?" diye sorar. Çocuk, "Şu sağ taraftaki minare eğri" diye gösterir. Mimar Sinan, çocuğun yanında ustalarına, "Bize bir halat getirin" diye seslenir. Sonra halatın bir ucunu minareye bağlatır. Küçük çocuğu da yanına çağırır ve şöyle der:







"İşçiler şimdi halatı çekerek minareyi düzeltecekler. Minare düzelince sen de 'tamam' diyerek bizi uyar."

İşçiler halatı çekmeye başlar ve biraz sonra küçük çocuk, "Tamam düzeldi!" diye bağırır. Mimar Sinan ise daha sonra ustalara bu kararının gerekçesini şöyle izah eder:



"Bu çocuğun kafasındaki minarenin eğriliğini düzeltmeseydik, çocuk caminin yanından her geçtiğinde güzelliğini göremezdi.

Önlem alınmazsa, dedikodular aslı astarı olmasa bile iz bırakırlar. Böylece caminin adı da eğri minareli cami olarak yayılırdı."





Dolayısıyla...

CHP'nin dillendirdiği ama CHP aklını da aşan rezerv kampanyası karşısında, toplumun zihninde iz bırakan iddiaların cevaplanması, eğrinin düzeltilmesi için gerekliydi.

Ayrıca...

Böyle durumlarda, AK Parti'nin kurumsal kapasitesi, gerçekleri dile getirmenin özgüveni içinde inisiyatif almaktan geri durmamalı!

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