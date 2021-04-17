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    • 17.04.2021 18:39
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    Başkan Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi inşaatını inceledi

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Maltepe'deki Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi inşaat alanında incelemede bulundu.

    AA
    Marmara Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi...

    Başkan Erdoğan, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın vefatının 28. yılı dolayısıyla Topkapı'daki Anıt Mezar'da düzenlenen anma törenine katıldıktan sonra merhum Başbakan , Dışişleri Bakanı , Maliye Bakanı ve 37. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Doğan'ın mezarlarını ziyaret etti.

    Buradan geçtiği Huber Köşkü'nde Hasankeyf-2 Köprüsü Açılış Töreni'ne canlı bağlantıyla katılan Erdoğan, daha sonra 2019 yılında temeli atılan Maltepe'deki Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi inşaat alanını ziyaret etti.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada incelemelerde bulunarak, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

    Erdoğan'a, Çevre ve Şehircilik Bakanı , Kültür ve Turizm Bakanı , Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Özvar da eşlik etti.

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