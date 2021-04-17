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    • 17.04.2021 19:31
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    'de bölücü lerin kullandığı 3 mağara kullanılamaz hale getirildi

    'nin ilçesinde düzenlenen operasyonda, 'lı lerce kullanıldığı belirlenen 3 mağara imha edildi. İşte mağaralarda imha edilenler...

    AA
    Tunceli'de teröristlerin 3 ini imha edildi

    Valilikten yapılan açıklamaya göre, ekipleri, -7 Mercan Munzur Operasyonu kapsamında, kırsalında operasyon düzenledi.

    Tunceli'de teröristlerin 3 ini imha edildi

    İmha edilen mağaralardaki aramada, el yapımı patlayıcı, 6 büyük, 3 küçük tüp, 5 pil bloğu, 5 akü, 19 örgütsel kitap, 100 metre kablo, 100 metre ip, 200 metre naylon, 200 metre branda, 2 el feneri ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

    Bölgede, terörist unsurların etkisiz hale getirilmesi amacıyla havadan ve karadan operasyonlar sürdürülüyor.

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    Haberler Güncel Tunceli'de bölücü teröristlerin kullandığı 3 mağara kullanılamaz hale getirildi