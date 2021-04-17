Medya mensuplarından Başkan Erdoğan'a teşekkür çiçeği

Sahada aktif çalışan muhabir, kameraman ve fotomuhabirlerinin kurduğu Haberciler Platformu, gazetecilere verilen aşı önceliği için Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'a teşekkür ziyaretinde bulundu.



AŞI ÖNCELİĞİ İÇİN TEŞEKKÜR ETTİLER

Platform temsilcileri, basın kartı ve sigortası bulunmayan gazetecilerin de aşı önceliği grubuna alınmasını rica etti.





KARŞILIĞINI VERMEMİZ LAZIM

Haberciler Platformu temsilcileri, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a da dün cuma namazı sonrası çiçekle teşekkür etti. Başkan Erdoğan da, "Ne tatlı bir sürpriz ya. Çok teşekkür ediyoruz. Tabi bizde bunun karşılığını vermemiz lazım. Biz onu hallederiz" dedi.