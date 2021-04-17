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    • 17.04.2021 13:55
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    Medya mensuplarından Başkan Erdoğan'a teşekkür çiçeği

    Sahada aktif çalışan muhabir, kameraman ve fotomuhabirlerinin kurduğu , gazetecilere verilen aşı önceliği için Başkan 'a da dün cuma namazı sonrası çiçekle teşekkür etti. Öte yandan platformu temsilcileri Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı 'a teşekkür ziyaretinde bulundu.

    DHA
    Başkan Erdoğan'a teşekkür çiçeği

    Sahada aktif çalışan muhabir, kameraman ve fotomuhabirlerinin kurduğu , gazetecilere verilen aşı önceliği için Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı 'a teşekkür ziyaretinde bulundu.

    AŞI ÖNCELİĞİ İÇİN TEŞEKKÜR ETTİLER
    Platform temsilcileri, basın kartı ve sigortası bulunmayan gazetecilerin de aşı önceliği grubuna alınmasını rica etti.



    KARŞILIĞINI VERMEMİZ LAZIM
    Haberciler Platformu temsilcileri, Başkan 'a da dün cuma namazı sonrası çiçekle teşekkür etti. Başkan Erdoğan da, "Ne tatlı bir sürpriz ya. Çok teşekkür ediyoruz. Tabi bizde bunun karşılığını vermemiz lazım. Biz onu hallederiz" dedi.

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    Haberler Güncel Medya mensuplarından Başkan Erdoğan'a teşekkür çiçeği