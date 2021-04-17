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    • 17.04.2021 18:27
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    İçişleri Bakanı korkunç görüntüleri paylaştı: mültecileri benzin dökerek yakmaya çalıştı

    İçişleri Bakanı , hesından yaptığı paylaşımla, kolluk kuvvetlerinin mültecileri benzinle yakmaya çalıştığı anlara ait görüntüleri Twitter hesabından paylaştı. 'na çağrı yapan Bakan Soylu, ", Yunanistan'ı şımartmaya ve olanlara sessiz kalmaya devam ettikçe tarihe, bu kötülüğün azmettiricisi olarak geçecektir." diyerek tepki gösterdi.

    Bakan Soylu korkunç görüntüleri paylaştı

    yine insanlık suçu işledi. Botlarını batırıp mültecileri boğan 'nin sımarık çocuğu Yunanistan bu kez de savaştan kaçan insanları benzinle yakmaya çalıştı.

    SOYLU ÇOK SERT KONUŞTU: AVRUPA'NIN GÖZCÜLÜĞÜNDE KATLİAM

    Sosyal medya hesabından söz konusu anlara ait görüntüleri paylaşan İçişleri Bakanı , "Yunanistan kolluk güçlerinin insanların üzerine benzin dökerek yakmaya kalkışması, Avrupa'nın gözcülüğünde katliam yapmaktır." ifadelerini kullandı.

    "YUNANİSTAN'I ŞIMARTMAYA DEVAM ETTİKÇE..."

    Paylaşımının devamında 'na seslenen Bakan Soylu, "Avrupa, Yunanistan'ı şımartmaya ve olanlara sessiz kalmaya devam ettikçe tarihe, bu kötülüğün azmettiricisi olarak geçecektir." dedi.

    İZMİR İLİ ÇEŞME İLÇESİ ÖNLERİNDE 41 DÜZENSİZ GÖÇMEN KURTARILDI

    İçişleri Bakanlığı, "17 Nisan 2021 tarihinde saat 01.50'de, İzmir ili Çeşme ilçesi Karaabdullah burnu güney batısı önlerinde devriye görevinde olan Sahil Güvenlik Botu tarafından, Yunanistan tarafında bulunan düzensiz göçmen botunun Yunanistan Sahil Güvenlik Unsuru tarafından Türk karasularına geri itildiği tespit edilmiş, Yunanistan Sahil Güvenlik Unsuruna yapılan tüm uyarılara rağmen Türk karasularına geri itilen 41 düzensiz göçmen kurtarılarak Çeşme limanına intikal ettirilmiş ve bacağında yanık tespit edilen 1 düzensiz göçmen 112 Acil Sağlık Personeline teslim edilmiştir." açıklamasında bulundu.

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    Haberler Güncel İçişleri Bakanı Süleyman Soylu korkunç görüntüleri paylaştı: Yunanistan mültecileri benzin dökerek yakmaya çalıştı