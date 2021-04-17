SON DAKİKA: Hasankeyf-2 Köprüsü Başkan Erdoğan tarafından bugün açılıyor







UZUNLUĞU 1001 METRE

Köprü, 1001 metrelik uzunluğuyla Türkiye'nin en uzun köprüleri arasına girdi. Bölünmüş yol standardındaki köprüde yayalar için de bir geçiş yolu bulunuyor.



29 MİLYON LİRALIK KAZANÇ

Hibrit tasarım anlayışıyla yapılan Hasankeyf-2 Köprüsü, zaman ve yakıttan yıllık 29 milyon liralık kazanç sağlayacak.