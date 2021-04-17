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    • 17.04.2021 15:16
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    SON DAKİKA: , 8. Cumhurbaşkanı 'ın vefat yıl dönümü nedeniyle düzenlenen törene katıldı

    Son dakika haberine göre, Başkan , 8. Cumhurbaşkanı 'ın 28. vefat yıl dönümü nedeniyle anıt mezarındaki törene katıldı. Erdoğan, Özal'ın mezarı başında, Kur'an-ı Kerim'in 82. suresi olan İnfitar Suresi'ni okudu. , Özal'ın vefat yıl dönümü nedeniyle yayımladığı mesajında "Her zaman hayırla yâd edilecek olan merhum Turgut Özal'a vefat yıl dönümünde bir kez daha Allah'tan rahmet niyaz ediyor, kendisini saygıyla anıyorum." ifadeleri yer vermişti.

    AJANSLAR
    Başkan Erdoğan, Özal'ın mezarı başında o sureyi okudu

    8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal, vefatının 28. yılında, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı törenle kabri başında anıldı.

    Başkan Erdoğan mezarı başında o sureyi okudu

    Törene Başkan Erdoğan'ın yanı sıra Özal'ın eşi Semra Özal, çocukları Ahmet, Efe, Zeynep Özal ile torunları Sinem, Serra ve Turgut Özal, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, AK Parti İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, AK Parti Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan da katıldı.



    Tören, saygı duruşunda bulunulmasıyla başladı.




    MEZARI BAŞINDA İNFİTAR SURESİ'Nİ OKUDU
    Törende Erdoğan, Topkapı'daki Anıt Mezar'a Cumhurbaşkanlığı çelengini bıraktı. Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından kürsüye gelen Başkan Erdoğan da merhum Cumhurbaşkanı Özal için İnfitar suresini okudu.

    Başkan Erdoğan mezarı başında o sureyi okudu




    İNFİTAR SURESİ'NİN TÜRKÇE MEALİ
    Gök yüzü yarıldığında; Yıldızlar dağılıp saçıldığında; Denizler taştığında; Kabirlerin altı üstüne getirildiğinde; Her insan dünyada neleri yaptığını, neleri de yapmadığını anlayacaktır. Ey insan! Yüce rabbin hakkında seni yanıltıp aldatan ne oldu? O rabbin ki seni yarattı, seni insan olarak şekillendirdi ve seni dengeledi. Terkibini de dilediği gibi yaptı. Hayır! İnanacak yerde siz hâlâ dini yalan sayıyorsunuz. Oysa sizi gözetleyen muhafızlar, değerli yazıcılar var. Onlar yaptığınız her şeyi biliyorlar. Buna göre kuşkusuz erdemliler cennette olacaklar; Kötüler ise kesinlikle cehenneme gireceklerdir. Ceza gününde oraya girerler; Ve oradan bir daha da ayrılamazlar. Ceza günü nedir bilir misin? Evet, ceza günü nedir bilir misin? O gün hiç kimsenin başkası için bir şey yapması elinden gelmez. O gün hüküm yalnız Allah'ındır.

        İl Müftüsü Mehmet Emin Maşalı'nın duasının ardından Başkan Erdoğan, Özal ailesi üyeleri ile bir süre konuştu.


        O OLMAYINCA BENİM İÇİN HER ŞEY BOŞ
        Semra Özal, törende gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bomboş bir dünyada yaşıyorum 28 senedir. O olmayınca benim için her şey boş. Hiçbir şeyin değeri yok, kıymeti yok. Öyle yaşıyoruz işte" dedi.


        ADNAN MENDERES'İN KABRİNİ DE ZİYARET ETTİ

        Erdoğan, Menderes'in kabrini ziyaret etti




        Başkan Erdoğan, törenin ardından 27 Mayıs 1960 darbesi sonrası idam edilen eski Başbakan Adnan Menderes'in kabrini de ziyaret etti.

        BAŞKAN ERDOĞAN MESAJ YAYIMLADI
        Başkan Erdoğan, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın 28. vefat yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

        Erdoğan'ın mesajında, "Türkiye Cumhuriyeti'nin 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal, vizyon sahibi bir devlet adamı ve siyasetçi olarak fikirleri, icraatları ve başarılarıyla Türk siyasi hayatında derin bir iz bırakmıştır.

            'Büyük Türkiye' hedefi doğrultusunda ülkemiz için birçok yeniliğe imza atan Turgut Özal, öncülük ettiği demokratikleşme ve kalkınma hamlelerinin yanı sıra müstesna şahsiyetiyle de milletimizin sevgisini kazanmıştır.

            Her zaman hayırla yâd edilecek olan merhum Turgut Özal'a vefat yıl dönümünde bir kez daha Allah'tan rahmet niyaz ediyor, kendisini saygıyla anıyorum." ifadeleri yer aldı.

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            Haberler Güncel SON DAKİKA: Başkan Erdoğan, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın vefat yıl dönümü nedeniyle düzenlenen törene katıldı