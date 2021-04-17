8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal, vefatının 28. yılında, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı törenle kabri başında anıldı.
Törene Başkan Erdoğan'ın yanı sıra Özal'ın eşi Semra Özal, çocukları Ahmet, Efe, Zeynep Özal ile torunları Sinem, Serra ve Turgut Özal, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, AK Parti İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, AK Parti Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan da katıldı.
Tören, saygı duruşunda bulunulmasıyla başladı.
MEZARI BAŞINDA İNFİTAR SURESİ'Nİ OKUDU
Törende Erdoğan, Topkapı'daki Anıt Mezar'a Cumhurbaşkanlığı çelengini bıraktı. Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından kürsüye gelen Başkan Erdoğan da merhum Cumhurbaşkanı Özal için İnfitar suresini okudu.
İNFİTAR SURESİ'NİN TÜRKÇE MEALİ
Gök yüzü yarıldığında; Yıldızlar dağılıp saçıldığında; Denizler taştığında; Kabirlerin altı üstüne getirildiğinde; Her insan dünyada neleri yaptığını, neleri de yapmadığını anlayacaktır. Ey insan! Yüce rabbin hakkında seni yanıltıp aldatan ne oldu? O rabbin ki seni yarattı, seni insan olarak şekillendirdi ve seni dengeledi. Terkibini de dilediği gibi yaptı. Hayır! İnanacak yerde siz hâlâ dini yalan sayıyorsunuz. Oysa sizi gözetleyen muhafızlar, değerli yazıcılar var. Onlar yaptığınız her şeyi biliyorlar. Buna göre kuşkusuz erdemliler cennette olacaklar; Kötüler ise kesinlikle cehenneme gireceklerdir. Ceza gününde oraya girerler; Ve oradan bir daha da ayrılamazlar. Ceza günü nedir bilir misin? Evet, ceza günü nedir bilir misin? O gün hiç kimsenin başkası için bir şey yapması elinden gelmez. O gün hüküm yalnız Allah'ındır.