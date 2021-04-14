GEĞİRMEK ORUCU BOZAR MI?

Diyanet yetkililerinin yaptığı açıklamada, insanın elinde olmadan, istemsizce gelişen davranışların orucu bozmadığı belirtildi. Geğirmenin de insanın isteği dışında gerçekeleşebilecek bir gaz çıkarma yöntemi olduğu bilindiğinden doğrudan orucu bozmadığının altı çizildi.

Ancak geğirme sonucu, ağza kusmuk benzeri herhangi bir sıvı ya da yemek artığı gelirse ve bu artık bilerek geri yutulursa oruç bozulur.

İlk gün oruç tutup sonra tutmamak günah mı?

Geğirme sonucu ağza gelen artıkların tükürülmesi gerekir. Böylece oruç bozulmaz.

Ancak bazı durumlarda ortam, tükürmeye müsait olmayabilir. Bu yüzden de kişi ağza gelen kalıntıları yutmak zorunda kalır. Bu durumlarda kişi bilinçli olarak yutkunmadığı için oruç kaza gerektirmez.