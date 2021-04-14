11 ay boyunca heyecanla beklenen Şehr-i Ramazan'ın vuku bulmasıyla orucu bozan şeyler de vatandaşlar tarafından sıklıkla arananlar arasında yerini aldı. Oruçlu olunduğunda hal ve hareketlere daha da dikkat edilmesi gerektiği bilinirken istem dışı ve bilinçsizce yapılan bazı eylemlerin orucu bozup bozmadığı merak konusu haline geldi. Özellikle mide rahatsızlığı bulunan kişilerin gaz çıkarmak ve midesinden sıvı gelmesi gibi kendi istekleri dışında gelişen durumlar karşısında Diyanet'in açıklamalarına biz de haberimizde yer verdik. İşte detaylar...
GEĞİRMEK ORUCU BOZAR MI?
Diyanet yetkililerinin yaptığı açıklamada, insanın elinde olmadan, istemsizce gelişen davranışların orucu bozmadığı belirtildi. Geğirmenin de insanın isteği dışında gerçekeleşebilecek bir gaz çıkarma yöntemi olduğu bilindiğinden doğrudan orucu bozmadığının altı çizildi.
Ancak geğirme sonucu, ağza kusmuk benzeri herhangi bir sıvı ya da yemek artığı gelirse ve bu artık bilerek geri yutulursa oruç bozulur.
İlk gün oruç tutup sonra tutmamak günah mı?
Geğirme sonucu ağza gelen artıkların tükürülmesi gerekir. Böylece oruç bozulmaz.
Ancak bazı durumlarda ortam, tükürmeye müsait olmayabilir. Bu yüzden de kişi ağza gelen kalıntıları yutmak zorunda kalır. Bu durumlarda kişi bilinçli olarak yutkunmadığı için oruç kaza gerektirmez.
BOĞAZA EKŞİ SU GELMESİ, MİDE SUYU ORUCU BOZAR MI?
Aynı şekilde boğaza gelen ekşi sıvı, mide suyu da orucu bozmamaktadır. Çünkü kişinin isteyerek yaptığı bir şey değildir. Miktarı ne olursa olsun kendiliğinden gelen kusuntu orucu bozmaz.
Mideden ansızın ağza yükselip tekrar mideye dönen şeyler de oruca zarar vermez. Kişinin kendi isteği ile ağız dolusu kusması hâlinde ise oruç bozulur.