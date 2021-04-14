Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 14.04.2021 15:29
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 14.04.2021 15:49
    ABONE OL

    AK Parti Meclis Üyesi Saim Kadıoğlu'ndan CHP'li Belediye Başkanı 'e "arıtma tesisi" tepkisi

    AK Parti Meclis Üyesi Saim Kadıoğlu, Meclis toplantısında CHP'li Belediye Başkanı 'in 'arıtma tesisi' açıklamalarına tepki gösterdi. Kadıoğlu, CHP'li Şükrü Genç'in "Biz bunu yapmak istedik engelledi" sözlerinin doğru olmadığını belirterek "Ben şahidim 2019 yılında seçim öncesi biz Kasapçayır'nda arıtma tesisi yeri aradık. Muhtarı da da şahittir. Ama malesef 'nin tahsis ettiği alan olmadığından dolayı projelendiremedik" şeklinde konuştu.

    CHP'li belediyede arıtma rezaleti

    AK Parti Meclis Üyesi Saim Kadıoğlu, ilçe Meclis toplantısında; Sarıyer'in atık su arıtma tesisi problemine dikkat çekerek; 'un yüzde 2'lik arıtma tesisi eksikliği olduğunu ve bu yüzde 2'nin de Sarıyer'e ait olduğunu belirtti.

    ve etrafındaki köyler civarında arıtma tesisi ihtiyacı olduğunu belirten AK PArti Meclis Üyesi Saim Kadıoğlu CHP'li Sarıyer Belediye Başkanı 'in "Biz bunu yapmak istedik İSKİ engelledi" sözlerinin de doğru olmadığını belirterek tepki gösterdi.



    SARIYER BELEDİYESİ TESİS İÇİN ALAN TAHSİS ETMEDİ
    AK Parti Meclis Üyesi Saim Kadıoğlu, "Ben şahidim 2019 yılında seçim öncesi biz Kasapçayır'nda arıtma tesisi yeri aradık. Zekeriyaköy Muhtarı da da şahittir. Ama malesef Sarıyer Belediyesi'nin tahsis ettiği alan olmadığından dolayı projelendiremedik" dedi.



    KASAP ÇAYIRI BÖLGESİNDEKİ GÖLETİN KOKUSU VATANDAŞLARI BEZDİRDİ
    Sarıyer Zekeriyaköy Köyü Kasap Çayırı bögesinde bulunan ve özellikle yaz aylarında kokusuyla vatandaşları hayatından bezdiren gölet de uzun süredir CHP'li 'nin ilgilenmediği sorunlar arasında bulunuyor.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel AK Parti Meclis Üyesi Saim Kadıoğlu'ndan CHP'li Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç'e "arıtma tesisi" tepkisi