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    • 13.04.2021 12:11
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    ? gam ve tükürük yutunca bozulur mu ?

    ? Sorusu arama motorlarında aratılmaya başlandı. ayının başlamasıyla birlikte bozan şeyler hakkında vatandaşlar araştırma yapıyor. Kafalara takılan sorulardan birisi de tükürük yutmak oruç bozar mı oldu. Oruç tutan Müslüman vatandaşlar tükürük yutmanın oruç bozup bozmadığını araştırıyor. Birçok durumda oruç bozulduğundan dikkatli olunması gerekiyor. İşte, tükürük yutmak oruç bozar mı sorusu ve cevabı…

    takvim.com.tr
    Tükürük yutmak orucu bozar mı?

    Tükürük yutmak oruç bozar mı? Orucu bozan şeyler hangileri? Oruç ibadetinin başlamasıyla birlikte tükürük yutmak oruç bozar mı sorusuna yanıt aranıyor. Orucun hangi hallerde bozulup bozulmayacağına ilişkin birçok konuda arama motorlarında sorgulama yapılıyor. Bunlardan birisi de tükürük yutmanın orucu bozup bozmadığı oldu. İşte, tükürük yutmak oruç bozar mı sorusunun yanıtı!

    BALGAM YUTMAK ORUCU BOZAR MI?

    Vücuda dışarıdan alınan herhangi bir şey orucu bozar. Balgam, vücutta salgılanan doğal bir salgı olduğundan dolayı, Hanefi mezhebine göre balgam yutmak orucu bozmamaktadır.

    Balgam ağız kısmına hiç gelmediyse yutmak oruca herhangi bir zarar vermiyor. Ancak ağız içerisine geldiği takdirde balgamın dışarı atılması gerekiyor. Temiz olmayan bir madde olarak kabul edildiği için hem sağlık açısından hem de oruç açısından böylesi daha makbul kabul ediliyor. Yani aslında balgam, yeme veya içme olarak kabul edilmediğinden dolayı, orucu bozmamaktadır.

        Oruçlu bir kimse tarafından yutulan balgam Şafii mezhebinde boğazda "h" harfinin çıktığı yeri aşıp ağıza kadar gelmişse ve isteğe bağlı olarak yutulduysa, bu durumda orucun bozulduğu kabul edilmektedir ve bir gün kaza orucu tutulması gerekir. Fakat balgam istem dışı yutulmuşsa o halde oruç bozulmamaktadır.

        TÜKÜRÜK YUTMAK ORUCU BOZAR MI?

        Tükürük ağız sıvısı olduğu için yutulabiliyor. Ancak tükürük içerisinde balgamla karışık olma durumu ya da besin parçaları olduğu şüphesi varsa o halde tükürüğün de yutulmaması gerekiyor.
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