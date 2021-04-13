Balgam ağız kısmına hiç gelmediyse yutmak oruca herhangi bir zarar vermiyor. Ancak ağız içerisine geldiği takdirde balgamın dışarı atılması gerekiyor. Temiz olmayan bir madde olarak kabul edildiği için hem sağlık açısından hem de oruç açısından böylesi daha makbul kabul ediliyor. Yani aslında balgam, yeme veya içme olarak kabul edilmediğinden dolayı, orucu bozmamaktadır.