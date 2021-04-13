Tükürük yutmak oruç bozar mı? Orucu bozan şeyler hangileri? Oruç ibadetinin başlamasıyla birlikte tükürük yutmak oruç bozar mı sorusuna yanıt aranıyor. Orucun hangi hallerde bozulup bozulmayacağına ilişkin birçok konuda arama motorlarında sorgulama yapılıyor. Bunlardan birisi de tükürük yutmanın orucu bozup bozmadığı oldu. İşte, tükürük yutmak oruç bozar mı sorusunun yanıtı!
BALGAM YUTMAK ORUCU BOZAR MI?
Vücuda dışarıdan alınan herhangi bir şey orucu bozar. Balgam, vücutta salgılanan doğal bir salgı olduğundan dolayı, Hanefi mezhebine göre balgam yutmak orucu bozmamaktadır.
Balgam ağız kısmına hiç gelmediyse yutmak oruca herhangi bir zarar vermiyor. Ancak ağız içerisine geldiği takdirde balgamın dışarı atılması gerekiyor. Temiz olmayan bir madde olarak kabul edildiği için hem sağlık açısından hem de oruç açısından böylesi daha makbul kabul ediliyor. Yani aslında balgam, yeme veya içme olarak kabul edilmediğinden dolayı, orucu bozmamaktadır.