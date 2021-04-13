Oruçluyken lazer epilasyon yaptırılır mı? Diyanet'e göre el kanaması orucu bozar mı? Sorularının cevapları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulananlar arasında yer alıyor. Ramazan'ın ilk gününde oruç tutan vatandaşlar hangi durumların oruçlarını bozduğunu hangilerinin ise bozmadığını merak ediyor. Lazer epilasyon gibi işlemler yaptırılabilir mi, vücuttan kan çıkması orucun bozulmasına neden olur mu?
LAZER EPİLASYON ORUCU BOZAR MI?
Vücuttaki kılların hangi yolla olursa olsun alınması orucu bozmaz. Çünkü oruç, bir şey yemek, içmek ve cinsel ilişkide bulunmaktan dolayı bozulur. Kıl almak veya aldırmak bunların kapsamında olmadığından orucu bozmaz.
Burada şu husus da belirtilmelidir ki, kadının erkeğe karşı avret mahalli eller, ayaklar ve yüzü hariç tüm bedenidir. Kadının kadına karşı avret mahalli, diz kapağı ile göbek arasıdır. Zaruret ve ihtiyaç olmadan bu yerlerin dışındaki bölgelerin başka kadınlara veya erkeklere gösterilmesi caiz değildir. Bu itibarla ağda veya lazerle epilasyon yaptırmak isteyen kişinin, erkek olsun kadın olsun yabancı bir kişiye avret mahallini açması helal olmadığı gibi, bu işlemi uygulayan kişinin de bu kısma bakması ve dokunması helal değildir (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 187,194-195).
VÜCUTTAN KAN AKMASI ORUCU BOZAR MI?
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın verdiği orucu bozan durumlar bilgisine göre burun kanamasının orucu bozup bozmadığı hakkında bir detay yer almamaktadır.
Diş kanaması orucu bozmaz. Ancak çıkan kan, karıştığı tükürüğe eşit veya daha fazla olursa yutulması hâlinde oruç bozulur ve kaza edilmesi gerekir. Daha az miktarda olan kan ise dikkate alınmaz (Haddâd, el-Cevhera, I, 173).
Oruçlunun bedenindeki yaradan çıkan kanın oruca bir zararı olmaz ve bununla oruç bozulmaz. Fakat âlimler arasında özellikle hacamat konusunda görüş ayrılığı meydana gelmiştir. Ancak bu konuda tercihli olan görüş; Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem-'den gelen hadis gereği, hacamatın orucu bozduğudur.