Nitekim Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem- bu konuda şöyle buyurmuştur:

"Hacâmât yapan da, yaptıran da orucunu bozmuştur."(Ebu Davud, hadis no: 2367. İbn-i Mâce, hadis no: 1679. Elbânî, 'Sahih-i Ebî Davud', hadis no: 2074'de hadisin sahih olduğunu belirtmiştir.)

Değerli âlim Abdulaziz b. Baz'a -Allah ona rahmet etsin-:

"Bir insan oruçlu iken kendisinden kan gelirse, orucunu bozması mı, yoksa orucunu tamamlaması mı gerekir?"

Diye sorulmuş, bunun üzerine o şöyle cevap vermiştir:

"Oruçludan kan gelmesinin oruca bir zararı olmaz. Ancak hacamat yaptırmışsa, bu hükmün dışındadır. Çünkü bu konuda doğru olan görüşe göre hacamat yaptırmakla oruç bozulur. Ancak hacamat konusunda âlimler arasında görüş ayrılığı vardır. Fakat bu konuda doğru olan görüşe göre hacamat yaptırmakla oruç bozulur.