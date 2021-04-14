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    • 14.04.2021 17:55
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    Gündemde milyonlarca öğrenci ve velisi ? ? Sorularının yanıtlarını merak ediyor ve sıklıkla araştırıyor. Vaka sayılarının artmasından dolayı Cumhurbaşkanlığı liderliğinde Kabine Toplantısı yapıldı ve vakalar değerlendirildikten sonra yeni kararlar açıklandı. Kısmı kapanma uygulamasının başlayacağı duyuruldu ve vatandaşlar da okulların yeniden uzaktan mı gerçekleşeceğini sorgulamaya başladı. Peki ? İşte detaylar…

    takvim.com.tr
    Yarın okul var mı?

    Yarın okul var mı? 15 Nisan'da okullar kapanacak mı? Yüz yüze eğitim sona mı erdi? Sorularının cevapları arama motorları üzerinden çok fazla sorgulanır oldu. 13 Nisan Kabine Toplantısı'nın ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan alınan kararları açıkladı. Koronavirüs vaka sayılarının hızla artıyor olmasından dolayı yüzyüze eğitime yönelik de yeni kararlar alındı. Peki yarın okullar kapalı mı olacak? İşte ayrıntılar…

    YARIN 15 NİSAN'DA OKULLAR KAPANACAK MI?

    8. ve 12. sınıflar ile okul öncesi eğitim kurumları dışında 15 Nisan'dan itibaren uzaktan eğitime geçilecek.

    MEB AÇIKLAMASI GELDİ!

    Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 8. ve 12. sınıflar ile okul öncesi eğitim kurumları dışındaki tüm kademelerde, 15 Nisan'dan itibaren uzaktan eğitime geçileceğini bildirdi.

        Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, ülke genelinde uygulanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, Bilim Kurulunun tavsiyeleri ve Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda yapılan değerlendirmeler sonucunda, yüz yüze eğitimden, uzaktan eğitime geçiş konusunda bazı yeni kararların alındığı hatırlatıldı.

        Bu çerçevede ilkokullarda, ortaokullarda (8. sınıflar hariç) ve liselerde (12. sınıflar hariç) tüm sınıf düzeylerinde tam zamanlı uzaktan eğitime geçileceği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "8. ve 12. sınıflar yüz yüze eğitime devam edebileceklerdir. 8 ve 12. sınıflar ile mezunlara yönelik düzenlenen destekleme ve yetiştirme kursları ile takviye kurslarına cumartesi ve pazar günleri de dahil devam edilecektir.

        Okul öncesi eğitim kurumları yüz yüze eğitime mevcut şekilde devam edeceklerdir. Okullarımızın gerekli hazırlıkları yapabilmesi için yeni kararlar, 15 Nisan 2021 Perşembe gününden itibaren uygulanmaya başlanacaktır."
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