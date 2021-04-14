Yarın okul var mı? 15 Nisan'da okullar kapanacak mı? Yüz yüze eğitim sona mı erdi? Sorularının cevapları arama motorları üzerinden çok fazla sorgulanır oldu. 13 Nisan Kabine Toplantısı'nın ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan alınan kararları açıkladı. Koronavirüs vaka sayılarının hızla artıyor olmasından dolayı yüzyüze eğitime yönelik de yeni kararlar alındı. Peki yarın okullar kapalı mı olacak? İşte ayrıntılar…
YARIN 15 NİSAN'DA OKULLAR KAPANACAK MI?
8. ve 12. sınıflar ile okul öncesi eğitim kurumları dışında 15 Nisan'dan itibaren uzaktan eğitime geçilecek.
MEB AÇIKLAMASI GELDİ!
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 8. ve 12. sınıflar ile okul öncesi eğitim kurumları dışındaki tüm kademelerde, 15 Nisan'dan itibaren uzaktan eğitime geçileceğini bildirdi.