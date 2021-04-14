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    • 14.04.2021 11:16
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    Başkan Erdoğan: havadan havaya füze teknolojisine sahip sayılı ülkelerden biri olmayı başardı

    Son dakika haberine göre Başkan Erdoğan "Genç teknisyen ve mühendislerimizin Projesinde geliştirdiği görüş içi hava-hava füzemiz BOZDOĞAN ilk atışta hedefi tam isabetle vurdu." dedi. Erdoğan mesajında göğsümüzü kabartacak görüntüleri de paylaştı.

    Başkan Erdoğan açıkladı: İlk atışta tam isabet

    Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Türkiye, havadan havaya füze teknolojisine sahip sayılı ülkelerden biri olmayı başardı. Genç teknisyen ve mühendislerimizin GÖKTUĞ projesinde geliştirdiği görüş içi hava-hava füzemiz BOZDOĞAN, ilk atışta hedefi tam isabetle vurdu." dedi.

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    Haberler Güncel Başkan Erdoğan: Türkiye havadan havaya füze teknolojisine sahip sayılı ülkelerden biri olmayı başardı