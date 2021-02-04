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    • 04.02.2021 15:12
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    ne zaman envantere girecek? BAYKAR Teknik Müdürü müjdeyi verdi

    'nin havadaki yeni gücü insansız silahlı hava aracı 'da geri sayım başladı. Dünyada sadece 4 ülkenin üretebildiği özelliklere sahip 5,5 tonluk dev insansız hava aracı 40 bin feet yüksekliğe çıkıp 24 saat havada kalabiliyor. Peki Akıncı TİHA ne zaman envantere girecek? Baykar Teknik Müdürü , merak edilen soruyu yanıtladı. İşte detaylar…

    İçinde 6 yapay zeka bilgisayarı var. Hem gözlüyor hem karar veriyor. İnsan gözüyle dahi tespit edemediği kara hedeflerini tespit edebiliyor. Havadan bombardıman da icra edebiliyor. İnsanlı savaş uçaklarının yükünü azaltacak nitelikte. Türk hava gücünün yeni yıldızı Akıncı TİHA.



    Akıncı Taaruzi İnsansız Hava Aracı artık uçuşta. Testleri başarıyla tamamlandı. Peki, teslimat ne zaman?

    Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, "Akıncı seri imalata geçti, yakın zamanda teslim olduğunu görebileceğiz" dedi. Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ise, "Akıncı'dan sonra da adımlarımız olacak" dedi.

        Bayraktar Akıncı TİHA, 40 bin feet irtifaya kadar yükselebiliyor, 24 saat uçuş gerçekleştirebiliyor. Bin 350 kg faydalı yük taşıma kapasitesine sahip. Taarruzi İHA sistemi, taşıdığı elektronik destek podu, uydu haberleşme sistemleri, hava-hava radarları, engel tespit radarı, sentetik açıklıklı radar gibi çok daha gelişmiş faydalı yüklerle görev yapacak. Çok çekirdekli 6 yapay zeka bilgisayarı ile sensörlerden aldığı verileri işleyerek karar verme kabiliyetine de sahip. Bu yapay zeka sistemi Bayraktar Akıncı TİHA'nın daha etkin kullanımını sağlayacak.

        Savaş uçaklarının yükünü azaltacak Akıncı TİHA, havadan bombardıman da icra edebiliyor. Türkiye'de milli olarak geliştirilen hava-hava füzeleriyle donatılacak Akıncı TİHA, böylece hava hedeflerini de etkisiz hale getirebiliyor. Bu hedefleri yerli hava-hava mühimmatları Gökdoğan ve Bozdoğan ile vuracak. Yerli seyir füzesi SOM ile stratejik hedeflere uzak menzilden taarruz gerçekleştirebilecek.

        AKINCI Taarruzi İHA Teknik Özellikleri:

        Havada Kalış:24 Saat

        İrtifa: 40.000 Feet

        Faydalı Yük: 1.350 Kg (900 kg Harici – 450 kg Dahili)

        Kalkış Ağırlığı: 4.5 Ton

        Kanat Açıklığı: 20 mt

        Motor: 2×450 Hp Turboprop (opsiyon 750 Hp + 240 Hp)

        Veri Ağı: LOS\SATCOM

        Radar: Milli AESA (Hava/SAR)

            Elektronik Harp: Elektronik Destek Podu

            Silahlar: MAM-L, MAM-C, Cirit, L-UMTAS, UMTAS, Bozok, MK-81, MK-82, MK-83, Hassas Güdüm Kiti (HGK), Kanatlı Güdüm Kiti (KGK)-MK-82, Teber-82, Gökdoğan Füzesi, Bozdoğan Füzesi, SOM-A,

            AKINCI SİHA Yetenekleri:

            Elektronik Harp

            SAR Keşif

            Sinyal İstihbaratı

            EO\IR Keşif

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