Bayraktar Akıncı TİHA, 40 bin feet irtifaya kadar yükselebiliyor, 24 saat uçuş gerçekleştirebiliyor. Bin 350 kg faydalı yük taşıma kapasitesine sahip. Taarruzi İHA sistemi, taşıdığı elektronik destek podu, uydu haberleşme sistemleri, hava-hava radarları, engel tespit radarı, sentetik açıklıklı radar gibi çok daha gelişmiş faydalı yüklerle görev yapacak. Çok çekirdekli 6 yapay zeka bilgisayarı ile sensörlerden aldığı verileri işleyerek karar verme kabiliyetine de sahip. Bu yapay zeka sistemi Bayraktar Akıncı TİHA'nın daha etkin kullanımını sağlayacak.