İçinde 6 yapay zeka bilgisayarı var. Hem gözlüyor hem karar veriyor. İnsan gözüyle dahi tespit edemediği kara hedeflerini tespit edebiliyor. Havadan bombardıman da icra edebiliyor. İnsanlı savaş uçaklarının yükünü azaltacak nitelikte. Türk hava gücünün yeni yıldızı Akıncı TİHA.
Akıncı Taaruzi İnsansız Hava Aracı artık uçuşta. Testleri başarıyla tamamlandı. Peki, teslimat ne zaman?
Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, "Akıncı seri imalata geçti, yakın zamanda teslim olduğunu görebileceğiz" dedi. Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ise, "Akıncı'dan sonra da adımlarımız olacak" dedi.