Kabine toplantısının ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan kısmi kapanmaya ilişkin detayları açıkladı. Koronavirüs salgının artması nedeniyle getirilen tedbirler kapsamında seyahat kısıtlamaları da yer aldı.
KISITLAMADA SEYAHAT NASIL OLACAK?
Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde (hafta içi ve hafta sonunda) zorunlu haller dışında vatandaşların toplu ulaşım vasıtaları dışında şehirlerarası seyahatlerine izin verilmeyecek.
Herhangi bir zorunlu hali bulunmayan kişilerin sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerdeki şehirlerarası seyahatleri ancak toplu ulaşım araçları (uçak, otobüs, tren, gemi vb.) kullanılmak suretiyle mümkün olacak.