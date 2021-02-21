BAYKAR Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar AKINCI TİHA hakkındaki son gelişmeleri tüm detaylarıyla anlattı. Bayraktar, "AKINCI TİHA, ülkemizin her bir noktasında hava-hava devriyesi yaparak hava savunması yapabilecek kabiliyete sahiptir" ifadelerini kullandı.
"AKINCI TİHA HAVA SAVUNMASI YAPABİLECEK KAPASİTEYE SAHİP"
Bayraktar AKINCI TİHA'nın kabiliyetleri anlatan BAYKAR Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, AKINCI TİHA'nın hava savunması yapabileceğini ve 6 adet Bayraktar AKINCI TİHA'nın güvenlik güçlerimize teslim edileceğini vurguladı.
"Bölgemiz siyasi istikrarsızlıkların, iç savaşların ve ülkeler arası çekişmelerin sıkça yaşandığı bir bölge. Güney sınırımızda büyük bir bilinmezliğe doğru ilerleyen Suriye İç Savaşı devam ediyor.