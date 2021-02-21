Bu noktada eğer ki deniz karakol görevleri icra etmesi beklenen bir Bayraktar AKINCI TİHA isteniyorsa, buna uygun olarak gerekli faydalı yük entegrasyonları gerçekleştirilebilir ve bu amaçlarla da kullanılabilir. Bildiğiniz üzere hali hazırda Bayraktar TB2 İHA'larımız Doğu Akdeniz'de ve Ege'de sismik araştırma gemileri ve sondaj gemilerimize koruma görevleri icra ediyor.