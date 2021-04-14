Ballı mahmudiye nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta Ballı mahmudiye tarifi malzemeleri neler? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Bugün Gelinim Mutfakta özel yemeği olarak belirlenen ballı mahmudiyenin yapılışı izleyiciler tarafından merak edilir oldu. Özellikle akşam iftar yemeğinde yapacak ve sevdiklerine sunacak olanlar gerekli malzemelerin neler olduğunu araştırıyor. İşte tüm bilgiler…
GELİNİM MUTFAKTA BALLI MAHMUDİYE TARİFİ
Malzemeler
500 gr kemikli tavuk but
500 gr tavuk göğüs eti
1 orta boy soğan
2 yemek kaşığı bal
100 gr kuru kayısı
100 gr badem
50 gr kuru üzümYarım çay bardağı (70 ml) zeytinyağı
1 limon
1 çay kaşığı tarçın
Tuz
Yarım litre tavuk suyu
4-5 dal dereotu veya maydanoz