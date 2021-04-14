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    • 14.04.2021 11:34
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    ? Gelinim Mutfakta ! İşte malzemeler…

    Gündemde özellikle gündüz kuşağı programlarını yakından takip eden izleyiciler tarafından ? Sorusunun yanıtı araştırılıyor. Kanal D’de Seda Sayan’ın sunuculuğu ile hafta içi her gün yayınlanan Gelinim Mutfakta’da yapılan lezzetler yakından takip ediliyor ve pişirmek isteyen izleyiciler tarafından tarifleri araştırılıyor. Bugünün özel yemeği Gelinim Mutfakta de sıkça sorgulanır oldu. İşte Ballı mahmudiye için gereken malzemeler…

    takvim.com.tr
    Ballı mahmudiye nasıl yapılır?

    Ballı mahmudiye nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta Ballı mahmudiye tarifi malzemeleri neler? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Bugün Gelinim Mutfakta özel yemeği olarak belirlenen ballı mahmudiyenin yapılışı izleyiciler tarafından merak edilir oldu. Özellikle akşam iftar yemeğinde yapacak ve sevdiklerine sunacak olanlar gerekli malzemelerin neler olduğunu araştırıyor. İşte tüm bilgiler…

    GELİNİM MUTFAKTA BALLI MAHMUDİYE TARİFİ

    Malzemeler
    500 gr kemikli tavuk but
    500 gr tavuk göğüs eti
    1 orta boy soğan
    2 yemek kaşığı bal
    100 gr kuru kayısı
    100 gr badem

    50 gr kuru üzümYarım çay bardağı (70 ml) zeytinyağı
    1 limon
    1 çay kaşığı tarçın
    Tuz
    Yarım litre tavuk suyu
    4-5 dal dereotu veya maydanoz

        Yapılışı:

        Tavuk etlerini bol suyla içine biraz tuz ekleyerek haşlayın. Haşladığınız suyu ayırın. Yağı geniş bir tencereye alın. Haşlanmış tavuk etlerini ekleyip pembeleşinceye kadar hafifçe kızartın. Soğanı küp küp doğrayıp ilave edin, Birkaç dakika daha kavurun. Bademleri 10 dakika ılık suda beklettikten sonra kabuklarını soyun ve tencereye ekleyin. Hafif pembeleştikten sonra üzerine bal, üzüm, kuru kayısı, tarçın, tuz, 1 limonun suyu ve yarım litre tavuk suyunu ekleyin. Tencerenin kapağı kapalı olarak kısık ateşte 30 dakika pişirin. İnce kıyılmış dereotu veya maydanozla süsleyerek servis yapın.
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        Haberler Güncel Ballı mahmudiye nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta Ballı mahmudiye tarifi! İşte malzemeler…