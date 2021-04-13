Ataklı, ''Bu amirallerin darbe yapamayacağı ortada ama şu lafı söylemek istemiyorum: 'Ya amiraller darbe mi yapacak.' Hayır amiralller yapmazlar. Ama bir darbenin işaret fişeği olabilir. Öncelik hazırlığı olabilir. Olabilir mi? Evet olabilir. Geçmişimizde buna benzer olaylar olmuştur. Emekli diye tamamen her şeyden kopmuş falan değil. Bu gerçek mi evet. Ancak, bu Türkiye'de bir darbe ihtimali olmadığını göstermiyor.

DARBEYİ YAPABİLECEK GÜÇ VAR