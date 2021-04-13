Türkiye bir haftadır darbe tehditli bildiriyi tartışıyor. Muhalefet "bundan darbe çıkmaz" savunması yaparken, devletin üst düzey yetkilileri 104 emekli amiralin yaydığı bildiriyi darbenin önsözü olarak görüyor.
Emekli amirallerin kişisel bilgilerinde ortaya çıkan CHP ve uluslararası örgütler ile bağlantıları ve bildiri metnindeki tehditvari söylemleri birleştirince bir kıpırdanma yaşandığı üzerinde durulmaya başlandı.
Tüm bu gelişmeler ışığında kanalında açıklamalarda bulunan muhalif sunucu Can Ataklı, darbe itirafında bulundu.
"DARBENİN İŞARET FİŞEĞİ OLABİLİR"