Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 14.04.2021 00:49
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 14.04.2021 01:15
    ABONE OL

    Muhalif kıpırdanmasını itiraf etti: Ulaştığım bazı bilgiler var

    'de siyasal iktidara ve devlete karşı marifetiyle girişilen tehditli bildirinin ardından muhalif cenahtan bir itiraf daha geldi. YouTube kanalında, "Son günlerde ulaştığım bilgileri aktarmak istiyorum. Anlaşıldığı kadarıyla kimin yapacağını çözemediğim ama bir darbenin eşiğinden dönüldüğü konusunda bazı bilgiler var." sözlerini kullandı.

    Türkiye bir haftadır darbe tehditli bildiriyi tartışıyor. Muhalefet "bundan darbe çıkmaz" savunması yaparken, devletin üst düzey yetkilileri 104 emekli amiralin yaydığı bildiriyi darbenin önsözü olarak görüyor.

    Emekli amirallerin kişisel bilgilerinde ortaya çıkan CHP ve uluslararası örgütler ile bağlantıları ve bildiri metnindeki tehditvari söylemleri birleştirince bir kıpırdanma yaşandığı üzerinde durulmaya başlandı.

    Tüm bu gelişmeler ışığında kanalında açıklamalarda bulunan muhalif sunucu Can Ataklı, darbe itirafında bulundu.

    "DARBENİN İŞARET FİŞEĞİ OLABİLİR"

        Ataklı, ''Bu amirallerin darbe yapamayacağı ortada ama şu lafı söylemek istemiyorum: 'Ya amiraller darbe mi yapacak.' Hayır amiralller yapmazlar. Ama bir darbenin işaret fişeği olabilir. Öncelik hazırlığı olabilir. Olabilir mi? Evet olabilir. Geçmişimizde buna benzer olaylar olmuştur. Emekli diye tamamen her şeyden kopmuş falan değil. Bu gerçek mi evet. Ancak, bu Türkiye'de bir darbe ihtimali olmadığını göstermiyor.

        DARBEYİ YAPABİLECEK GÜÇ VAR

        Burada benim de aklımın almadığı gerçekten darbeyi yapabilecek güçte kimse var mı? İşin özü itibariyle baktığınızda evet var. Neden? Çünkü silahlı bir güç varsa öyle yada böyle yapabilir.

        BAZI BİLGİLER VAR

        Son günlerde ulaştığım bilgileri aktarmak istiyorum. Anlaşıldığı kadarıyla kimin yapacağını çözemediğim ama bir darbenin eşiğinden dönüldüğü konusunda bazı bilgiler var.'' sözlerini sarf etti.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Haberler Güncel Muhalif Can Ataklı darbe kıpırdanmasını itiraf etti: Ulaştığım bazı bilgiler var