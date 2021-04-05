Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, katıldığı bir televizyon programında 104 emekli amiralin imzasıyla yayınlanan skandal bildiri hakkında açıklamalarda bulundu. Bildiriyi değerlendiren Perinçek, "Bildiri bir gerçeğe dayanmıyor" ifadelerini kullandı.

Doğu Perinçek'in açıklamaları şöyle:

"Darbe imasının bir kıymeti yok. Darbe yapacak bir güçleri de yok. Amerika'nın dönemi geçti artık. Anayasamızın 26. maddesine göre herkes tek başına veya toplu olarak görüşlerini açıklayabilir. Çok sorumsuz, gerçeklere dayanmayan, ciddiyetsiz ve Türk subayına yakışmayan, ihanet eden bir bildiri.

"AMİRALLER NEREDE MEVZİLENİYOR?"

Türkiye'nin hem Karadeniz'den hem Akdeniz'den tehdit edildiği, HDP hakkında kapatılması davası açıldığı koşullarda bu emekli zatlar nerede mevzileniyor? Türkiye mevzisinde değiller! Bir amiral tahlil yapacak, analiz yapacak. Türkiye nereye gidiyor? Tehditler nereden geliyor?

"BİLDİRİ ATLANTİK KAYNAKLI"

Bu bildirinin Atlantik kaynaklı olduğu akıyor üzerinden, her tarafından akıyor. Mehmetçik bugün PKK'yla savaşıyor. Bildiride terörle mücadele ile ilgili bir cümle yok. Dolaylı olarak o bildiri PKK'yla da aynı cephede. Bu sorumsuz bildiriye sorumsuz cevaplar vermemek lazım.

Bildirinin iç cephede karışıklık yarattığını, Türkiye'nin duyarlılıklarıyla buluşmadığını saptamamız lazım. Ama bunun üzerine iyice alevlendiren sözlerle gitmemek lazım. Bildiri bir gerçeğe dayanmıyor."

AYDINLIK GAZETESİ YAZARININ İMZASI VAR

Öte yandan bildiri altında imzası bulunan emekli amirallerden birisinin Aydınlık Gazetesi yazarı olması dikkat çekti. Vatan Partisi'nin yayın organı olarak bilinen Aydınlık'ta 2013-2020 yılları arasında yazan emekli Amiral Cem Gürdeniz de 104 amiralin arasında yer aldı.