Suriye'nin kuzeyinde Rusya, ABD, Esed rejimi, terör örgütleri DEAŞ, KCK/PKK/YPG/PYD/YPJ/HPG ve Dağlık Karabağ'daki üstün başarısı ile göz dolduran SİHA'lar Dünya gündeminden düşmezken Kanada teknolojik ürünlerin Türkiye'ye ihracat izinlerini iptal ettiğini bildirdi.
Dağlık Karabağ'da Kanada teknolojisinin kullanılmasını gerekçe olarak gösteren ülke yönetimi, askeri ihracat izinleriyle ilgili açıklama yaparak gelişmeyi duyurdu.
Reuters'te yer alan habere göre Garneau, "İnsansız hava araçlarının bu şekilde kullanılması Kanada'nın dış siyaseti ya da Türkiye'nin verdiği son kullanım garantileri ile tutarlı değildi." dedi ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na bu konudaki endişelerini daha önce dile getirdiğini söyledi.
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