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    • 13.04.2021 22:37
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    Sanayi ve Teknoloji Bakanı 'tan muhalefeti üzen SİHA haberi: Artık üretiyor

    'nin müttefiki , yüzde 93 yerlilik oranıyla üretilen Türk SİHA'larıyla ilgili aldığı kararı açıkladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı sosyal medya hesabından açıklama yaparak, "Şöyle bir baktım, bu haberi görüp mutluluktan uçan baya kişi var. Yazık! Sevinçleri kursaklarında kalsın diye söyleyeyim: Türkiye'nin Kanada'dan ithal ettiği herhangi bir SİHA parçası yok." dedi.

    Bakan Varank'tan muhalefeti üzen SİHA haberi

    Suriye'nin kuzeyinde Rusya, ABD, Esed rejimi, terör örgütleri DEAŞ, KCK/PKK/YPG/PYD/YPJ/HPG ve Dağlık Karabağ'daki üstün başarısı ile göz dolduran SİHA'lar Dünya gündeminden düşmezken Kanada teknolojik ürünlerin Türkiye'ye ihracat izinlerini iptal ettiğini bildirdi.

    Dağlık Karabağ'da Kanada teknolojisinin kullanılmasını gerekçe olarak gösteren ülke yönetimi, askeri ihracat izinleriyle ilgili açıklama yaparak gelişmeyi duyurdu.

    Reuters'te yer alan habere göre Garneau, "İnsansız hava araçlarının bu şekilde kullanılması Kanada'nın dış siyaseti ya da Türkiye'nin verdiği son kullanım garantileri ile tutarlı değildi." dedi ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na bu konudaki endişelerini daha önce dile getirdiğini söyledi.

    BAKAN VARANK: SEVİNÇLERİ KURSAKLARINDA KALSIN DİYE SÖYLEYEYİM...

        Sanayi Bakanı Mustafa Varank ise Twitter hesabından Türkiye'deki muhaliflere tepki göstererek, "Şöyle bir baktım, bu haberi görüp mutluluktan uçan baya kişi var. Yazık! Sevinçleri kursaklarında kalsın diye söyleyeyim: Türkiye'nin Kanada'dan ithal ettiği herhangi bir SİHA parçası yok. SİHA'lara faydalı yük olarak takılan kameralar vardı, onu da artık ASELSAN üretiyor" dedi.

        Kanada, Azerbaycan ordusunun Türk SİHA/İHA'larını işgalci Ermenistan askeri üzerinde kullanıldığı iddialarını araştıracağını belirtmiş, Türkiye'ye satılan İHA ekipmanlarının ihracat lisansları ekim ayında askıya almıştı.

        Dağlık Karabağ'daki gelişmeler üzerine daha önce SİHA'larla ilgili Kanada'nın kamera satışının iptal edilmesinin ardından ASELSAN tarafından geliştirilen elektro optik keşif, gözetleme ve hedefleme sistemi (CATS) devreye alınmıştı.
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        Haberler Güncel Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan muhalefeti üzen SİHA haberi: Artık ASELSAN üretiyor